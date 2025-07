VÍDEO | Innovamat, un dels responsables del desastre educatiu a Catalunya

Què és innovamat, un dels culpables de la decadència del sistema educatiu català?

Des del 2017 molts centres educatius a Catalunya han deixat a mans d’aquesta empresa catalana creada el 2017 l’ensenyament de les matemàtiques als seus alumnes d’infantil, primària i la ESO.

Innovamat està implementat en almenys un terç de les escoles i instituts de Catalunya. I es caracteritza per la seva manera d’ensenyar matemàtiques. Menys memorització, més jocs, que els nens s’ho passin bé, que aprenguin matemàtiques de forma divertida, etc.

Un altre dels trets característics d’Innovamat és la utilització no només de llibres, sino també de material informàtic. És a dir, que crios a partir de 3 anys ja vagin utilitzant pantalles. Què podia sortir malament, oi?

Les families poden arribar a pagar fins a gairebé 60€ per alumne i curs a aquesta empresa. I clar, innovamat, en menys de 10 anys de vida, ha fet l’agost. L’any 2023 va facturar més de 16 milions d’euros. I una part d’aquests diners, com acostuma a passar en aquests casos, surten dels teus impostos. Com va publicar l’Alternatiu, Entre 2021 i 2024, Innovamat va cobrar gairebé 3 milions i mig d’euros en ajudes públiques i més de 700.000 euros en contractes amb la Generalitat de Catalunya. Gens malament.

Tot i aquest dineral que ha facturat Innovamat per ensenyar als nostres nens, el nivell en matemàtiques dels alumnes catalans es troba en caiguda lliure. Ho hem vist en les últimes proves de competències bàsiques, però també en l’últim estudi Internacional de Tendències Matemàtiques o en l’últim informe PISA.

Total, que tenim una gent que cada vegada és més rica mentre els nostres nens cada vegada són més ignorants. Però ei, sí, són més ignorants, però cap problema perquè s’ho passen bé fent matemàtiques!

Ara bé, És Innovamat el culpable de tot el desastre en matemàtiques que viuen els nostres alumnes? Malauradament, no. El problema és general i Innovamat no és més que una peça més d’un engranatge molt més gran que ha enfonsat el sistema educatiu català. Un engrenatge que té com a principal peça el Departament d’Educació, és a dir, la Generalitat; i també altres peces més o menys petites com la Fundació Bofill, un munt de col·lectius pedagogistes, i, perquè no dir-ho, una part dels docents i també una part de pares que compren qualsevol cosa que tingui l’etiqueta d’innovació, per molt que es tracti de mercaderia avariada.

Al vídeo que podeu trobar a la part superior de la notícia us parlo d'Innovamat, els seus ingressos, els seus lligams amb la Fundació Bofill i més.