ERC treu el comodí del referèndum malgrat un altre fiasco amb el finançament singular

ERC i Junts van colar el referèndum d'autodeterminació en els seus acords amb el PSOE i el PSC, però d'una manera molt ambigua. Els acords venen a reconèixer el referèndum com un mecanisme viable per a la resolució del conflicte català. Tot i que en cap lloc recull l'obligació explícita de celebrar un referèndum

Sembla, doncs, que els partits processistes van introduir aquest punt no només per reivindicar la seva unilateralitat, sinó també per cobrir-se les espatlles. Per tenir un horitzó al qual recórrer en la seva estratègia si fallava tota la resta. Sempre quedarà el referèndum…

Doncs bé, després de mesos sense parlar del tema, Esquerra ha sorprès aquest dimarts traient el comodí del referèndum en el torn de preguntes al president de la Generalitat.

El portaveu Josep María Jovè va advertir a Illa que amb l'amnistia no n'hi haurà prou: “L'acord d'investidura deia literalment que la llei d'amnistia ha de permetre abordar el reconeixement nacional de Catalunya i la manera de vehicular-ho institucionalment”

Jovè va apel·lar a Illa a complir els seus acords i li va preguntar com pensa fer-ho efectiu. Abans que ells, tot just coneguda la sentència del Tribunal Constitucional sobre la Llei d'Amnistia, Junts va venir a dir el mateix: li van recordar a Sánchez que la pròxima pantalla és la del referèndum d'autodeterminació

ERC perd més credibilitat

En la intervenció de Jovè es veu una clara intenció de competir amb Junts per l'exigència als socialistes. Però en el seu cas grinyola més, perquè ho va formular només 24 hores després que expirés el termini perquè el PSC presentés la proposta de finançament singular

És a dir, Esquerra demana el referèndum sense ni tan sols haver-se complert el calendari acordat amb els socialistes per al finançament singular.

En fer-ho perden credibilitat: si el PSC incompleix amb un compromís clar i concret com aquest, com no ho han de fer amb una cosa molt més ambigua com el referèndum. Però no només això. D'alguna manera, els republicans demostren que el referèndum, més que una exigència real, és l'horitzó al qual apel·lar quan la resta no surt endavant

Junqueras dona més temps al PSC

La demostració més evident de tot això va ser la resposta de Salvador Illa. El president va reivindicar la importància de l'amnistia per resoldre el conflicte polític, però no va fer ni una sola menció al referèndum. Les càmeres del Parlament van captar el rostre desencajat de Jovè

La realitat, més enllà del relat, és molt prosaica, i el mateix Oriol Junqueras admet que la cosa no anirà tan ràpid. També assumeix que no pot deixar caure ni Pedro Sánchez ni Salvador Illa. Així que ha donat una mica més de marge al PSC, que havia de presentar la proposta el 30 de juny i ara marca com a nova data el 14 de juliol

Mentre Junts i ERC lluiten amb sang i suor perquè el PSOE i el PSC compleixin amb les seves promeses, els electors independentistes van baixant del vaixell. Les enquestes els donen cada cop menys suport. I el motiu és precisament la pèrdua de credibilitat per coses com aquesta