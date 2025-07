França imposa el toc de queda en diverses ciutats per l’augment de la delinqüència

L'última de les ciutats franceses a imposar el toc de queda als seus joves és Nimes; aquesta mesura es pren després del gran augment de delinqüència juvenil. Tot i que no és la primera vegada que una ciutat de França ha d'aplicar un toc de queda per temes relacionats amb la delinqüència.

Les autoritats al·leguen que la decisió té per objectiu evitar que els menors de 16 anys es vegin "exposats a la violència" que ha colpejat la ciutat. També han anunciat que reforçaran la presència policial.

«Des de fa diversos dies, la situació s'ha tornat insostenible a causa de l'acció armada de narcoterroristes, cosa que crea un clima de por i terror», va declarar l'alcalde republicà de Nimes, Jean-Paul Fournier.

Què ha hagut de passar

Ja al maig i amb la visita del ministre de l'Interior, es va prometre un reforç de la presència policial a la ciutat. Es van pactar mesures com la reobertura d'una comissaria al barri conflictiu de Pissevin o la creació de noves brigades. Aquestes mesures de prevenció sembla que no han funcionat i s'han vist sobrepassades per la situació.

En l'últim mes, la ciutat de la regió del sud de França ha estat objecte de vuit tiroteigs en el termini de dues setmanes. El detonant va ser la troballa del cadàver d'un jove de 19 anys, parcialment calcinat i mort a trets, presumptament vinculat a conflictes de narcotràfic. Veïns descriuen un clima de terror: "S'ha tornat Chicago. Tenim por de sortir", relata un resident de Pissevin.

Casos passats

Fa dos anys, es va produir una gran indignació a Nimes quan un nen de 10 anys, Fayed, va morir per una bala perduda al barri de Pissevin.

A la primavera de 2024, ciutats com Béziers, Niça i Cagnes-sur-Mer van imposar tocs de queda als menors de 13 anys davant l'augment de la violència juvenil. A Niça, s'hi va aplicar després de detectar més de 2.000 menors als carrers de matinada el 2023, mentre que a Béziers la delinqüència juvenil havia crescut un 20 % en dos anys. "Cap nen de 10 anys que sigui al carrer a les dues de la matinada està fent una altra cosa que causar problemes", va declarar Robert Ménard, alcalde de Béziers, el 2024. De fet, Béziers continua aplicant actualment aquesta mesura, igual que Nimes i altres ciutats del sud de França.

Una ullada a Marsella

Nimes recorda la situació a Marsella, on les guerres del narcotràfic van deixar 49 morts el 2023, molts d'ells menors "soldats" de les màfies. Els recents vuit tiroteigs en barris com Pissevin reflecteixen el mateix patró de violència de Marsella.

Si no es prenen mesures fermes i urgents, Nimes corre el greu risc de convertir-se en un altre focus de guerra urbana, on la inseguretat i la por paralitzen comunitats senceres. Ignorar aquesta realitat podria condemnar tota una generació a viure sota l'ombra del crim i la violència descontrolada.