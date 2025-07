20 pro-okupes obliguen Collboni a traslladar la presentació del cartell de la Mercè

La presentació oficial del cartell i pregoner de La Mercè, prevista per a aquest dimecres, va haver de ser traslladada de manera inesperada a causa de la irrupció d’un grup de manifestants. Una vintena de persones, vinculades a col·lectius pro-okupació, es van concentrar al lloc amb pancartes, xiulets i crits contra l’alcalde Collboni. Protestaven amb motiu dels recents desallotjaments al barri de Vallcarca.

Malgrat el desplegament de la Guàrdia Urbana, l’Ajuntament va decidir modificar la ubicació i l’horari de l’acte. Finalment, la presentació va tenir lloc a les onze del matí al Saló de Cent del consistori barceloní. El canvi es va produir després dels continus crits, entre els quals destacaven consignes com “Collboni especulador”.

El motiu de la protesta està relacionat amb el desallotjament de diversos assentaments irregulars a Vallcarca. Segons va informar l’Ajuntament, les actuacions van ser motivades per un informe dels Bombers que alertava d’un risc imminent per a la seguretat. Les inspeccions prèvies havien estat rebutjades pels ocupants en diverses ocasions, fins i tot amb ordre judicial. Les autoritats municipals van iniciar un expedient per infrahabitatge abans del desallotjament.

Tot i tractar-se d’una acció de protesta minoritària, els activistes van aconseguir alterar un acte institucional de la ciutat. Aquest episodi és una nova mostra de la capacitat de pressió dels col·lectius antisistema en la política barcelonina. Ara bé, la tensió a Vallcarca i la tolerància de l’alcalde Collboni venen de lluny.

L’últim reducte antisistema

Al maig, un centenar d’activistes pro-okupació van ocupar la seu del PSC per exigir una reunió amb l’equip de govern. L’alcalde va accedir a les seves demandes i es va comprometre a trobades amb responsables municipals. Aquesta cessió va ser celebrada per associacions pro-okupació com una “victòria”, mentre que veïns del barri van criticar durament l’actitud de l’Ajuntament.

Els residents de Vallcarca fa anys que denuncien els efectes de l’ocupació en el seu entorn. Asseguren viure entre amenaces, deteriorament de l’espai públic i episodis continus d’inseguretat. També qüestionen que col·lectius aliens al veïnat es presentin com a portaveus dels afectats. Algunes agrupacions veïnals fins i tot han sol·licitat reunions iròniques amb l’Ajuntament “perquè se’ls condonin hipoteques i lloguers”.

Amb l’habitual equilibrisme del PSC, l’Ajuntament defensa que els desallotjaments s’emmarquen dins d’un pla urbanístic que busca renovar les zones més degradades. Es parla de projectes com la construcció d’un parc central i una rambla verda entre el passeig de Vallcarca i el carrer Bolívar. Tanmateix, els plans es desenvolupen en un ambient creixentment polaritzat i que, al final, perjudica els mateixos veïns