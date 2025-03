L'ANC i el Consell de la República salven ERC i Junts del caos de Rodalies

El servei de Rodalies ha tornat a ser focus de crítiques pel seu mal funcionament, un problema persistent que evidencia la ineficàcia de la gestió política. En els últims dies, el caos als trens ha assolit el seu punt màxim, amb una vaga que va ser desconvocada a última hora. Això només ha servit per afegir una mica més de tensió entre uns usuaris que no donen crèdit davant la cronicitat d'aquest problema.

Enmig d'aquesta crisi, els principals actors processistes, ERC i Junts, s'han vist recolzats pels dos organismes cívics més influents en el procés independentista: l'ANC i el Consell de la República. En un cor a quatre veus, el processisme s'ha mobilitzat per repetir el guió de l'última dècada. Els problemes de Rodalies, diuen, se solucionaran només amb la independència.

El caos de Rodalies, un reflex de la ineficàcia política

Per mèrits propis, Rodalies és des de fa anys l'exemple més clar de la mala gestió política a Catalunya. Amb un sistema obsolet, constants retards i una falta d'inversió, Rodalies només ha servit per al mercadeig i la confrontació política.

En aquest context, ERC ha venut durant els últims mesos un presumpte èxit negociador amb el PSOE: el traspàs competencial de Rodalies a Catalunya. La nova secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, va arribar a dir en premsa que “amb el traspàs de Rodalies estem arrencant un queixal a l’Estat”:

Com ve sent habitual en la relació entre PSOE i processisme, aquests èxits arriben molt aigualits a Catalunya, quan no són directament falsos. En el cas de Rodalies, per exemple, el traspàs es quedarà en la creació d'una filial de RENFE que comptarà amb una petita participació de la Generalitat. I malgrat la grandiloqüència amb què ERC va presentar l'acord, al final serà ADIF l'encarregada de gestionar les línies.

La solució màgica: independència

Sense descàrrec de les responsabilitats de l'Estat central, aquesta classe de situacions serveixen al processisme per esgarrapar les restes del discurs dels últims deu anys. En aquest sentit, els dos ens processistes per excel·lència, l'ANC i el Consell de la República, no han trigat a afinar el relat i escalfar el carrer.

Des del Consell, cenacle privat de Puigdemont envoltat en polèmiques, “el caos de Rodalies és un exemple del maltractament de l'Estat Espanyol a Catalunya”. Per la seva banda, l'ANC parla que “els problemes de Renfe són una conseqüència de l'espoli econòmic que pateix Catalunya”. Paral·lelament a això, l'ANC ha convocat vagues sota el lema “Per uns trens dignes. Única via: independència”.

La previsible conclusió d'aquest discurs és que “l'única solució real és la independència” (ANC) o “només amb la República Catalana tindrem la possibilitat de decidir i gestionar els recursos necessaris per fer front a les nostres necessitats d'inversió” (Consell).

Mentrestant, els usuaris, desconnectats de la constant confrontació política, breguen amb la ineficàcia d'un servei bàsic per a qualsevol societat. Les imatges a les xarxes socials de trens i andanes desbordats són ja una constant. Això explica que, al marge de l'ANC i el Consell, diverses organitzacions cíviques hagin convocat fins a vuit manifestacions per aquest dissabte.