VÍDEO | Expulsen l'imam de la mesquita de Figueres per predicar el salafisme

La Policia Nacional ha expulsat d'Espanya l'imam de la mesquita de Figueres. Mohamed Azougah, que des del passat gener ja no es troba dins de les nostres fronteres, estava acusat de ser un predicador del salafisme al nostre país. I, de fet, acumulava diversos antecedents. Aquest marroquí de 41 anys era considerat per les forces policials com un individu potencialment perillós per a la seguretat nacional.

Aquesta notícia no ha aparegut en cap dels mitjans subvencionats catalans. L'ha publicat el portal Girona Notícies. A E-Notícies ens hem posat en contacte amb la Policia Nacional per confirmar la informació i fonts policials no han volgut desmentir-la.

En el vídeo que trobaràs a la part superior de la notícia t'explico tots els detalls sobre l'operació d'expulsió d'aquest imam salafista que operava a Catalunya.