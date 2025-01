El Govern justifica regalar 2,3 milions a Moçambic: 'És la nostra responsabilitat'

La denúncia de Vox sobre el malbaratament de recursos públics per a "projectes de cooperació internacional" va fer esclatar la polèmica. Molts catalans es van posar les mans al cap en descobrir en què es gasta els diners la Generalitat. Es tracta de desenes de projectes com l'apoderament de les dones o la defensa de la biodiversitat en llocs com Guatemala, Moçambic o el Marroc.

El Departament d'Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya ha destinat 24 milions d'euros a aquests projectes. La indignació ha estat majúscula, sobretot tenint en compte l'infern fiscal que pateixen els catalans. I la deficiència cada cop més gran dels serveis públics i les prestacions per a gent veritablement necessitada a Catalunya.

Davant l'allau de crítiques, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha defensat la despesa des de la tribuna del Parlament. Ha estat en la sessió plenària d'aquest dimarts. Ha justificat les ajudes per "la nostra responsabilitat de promoure polítiques d'igualtat".

El Govern es justifica

Jaume Duch ha demanat a "qualsevol que tingui un altaveu públic" que "no s'alineï amb determinades posicions extremistes". A més, ha reafirmat el seu compromís d'avançar cap al 0,7% de despesa en cooperació al desenvolupament per al 2030.

Segons ha explicat, el seu departament destina 1,5 milions d'euros al Marroc "per evitar situacions de violència de gènere". També destina recursos al Senegal "perquè creiem que les dones d'aquell país tenen dret a participar més activament en els espais cívics i públics".

A continuació ha justificat els 2,3 milions a Moçambic dient que "és la nostra responsabilitat ajudar els seus moviments socials a lluitar contra les violències sexuals". El conseller ha tret pit dient que "la cooperació feminista té més sentit que mai i des del Govern seguirem impulsant-la amb tot el convenciment".

Contradiccions

Aquests són alguns dels projectes als quals la Generalitat destina milions d'euros:

Empoderades i resilients. Construint comunitats inclusives a Palestina: 500.000 euros

Cossos, sexualitats i territoris lliures de violències patriarcals a Guatemala: 499.698 euros

Protecció, autocura i incidència per a les defensores i els defensors del moviment de comunitats per l'aigua Q'ana Ch'och davant l'expansió de l'agronegoci de la palma d'oli a Guatemala: 300.000 euros

Millora dels serveis de prevenció, detecció i atenció de les violències masclistes digitals al Marroc: 300.000 euros.

Defensa dels drets humans, el territori i la biodiversitat a la Zona de la Reserva Camperola del Valle del Río Cimitarra, Colòmbia: 300.000 euros.

Dones apoderades, organitzades i enfortides, trenquen barreres de gènere i exerceixen el seu dret a una vida lliure de violència a Moçambic: 500.000 euros.

Els crítics amb aquestes subvencions assenyalen la hipocresia del Govern a l'hora de defensar el feminisme en països com el Marroc. Sobretot perquè després, a Catalunya, assenyalen com "extrema dreta" a aquells que adverteixen de la submissió de la dona en l'islam. Per exemple, la proliferació de dones amb burca o niqab a l'espai públic.