El expresentador de TV3 Eduard Berraondo ficha por Aliança Catalana

Aliança Catalana anuncia un fichaje estrella. La formación ha incorporado a Eduard Berraondo, uno de los periodistas más veteranos y conocidos del panorama catalán, como nuevo jefe de prensa. La noticia ha sido adelantada por Rubèn Novoa para XCatalunya, y supone un movimiento de calado en la estrategia comunicativa del partido.

El anuncio se realizó durante el primer pódcast oficial de la formación y ha sido recibido como un golpe de efecto. Berraondo, que inició su carrera en 1979 en Mundo Diario, ha trabajado en multitud de medios. Destacan TVE, Catalunya Ràdio y, sobre todo, en TV3, donde fue presentador de informativos deportivos y director de Gol a Gol. También ha pasado por Onda Cero, Canal Català, Esport3 y El Punt Avui TV, donde condujo el debate L’Illa de Robinson:

Además de su extensa trayectoria en medios, Berraondo fue miembro del consejo de la CCMA, y entre 2020 y 2022 dirigió el área de comunicación de la ANC. Ahora asume la responsabilidad de coordinar la comunicación de Aliança Catalana con el objetivo de romper el “cordón mediático”. Ahí está el verdadero calado de este fichaje.

Durante la presentación, Berraondo explicó que su decisión de dar este paso se debe a la conexión que siente con el discurso de Orriols: “Me sorprendió su madurez oratoria y su capacidad de decir las cosas como son. Cada noche miraba varias intervenciones suyas antes de dormir. Conecté con el partido y este reto me ilusiona”. La líder de AC destacó que su fichaje supone “un golpe de suerte” y que aportará “experiencia y profesionalidad”.

Otras simpatías de históricos de la pantalla

No es la primera vez que figuras vinculadas a la televisión pública catalana muestran simpatía por el partido de Orriols. Hace unos meses, el actor Ramon Peris-March, popular por interpretar a Petri en el Club Super 3, empezó a difundir en redes sociales mensajes y entrevistas de AC. De esta manera, se sumaba otro histórico de TV3 que también rompía con el cordón sanitario.

Con la llegada de Berraondo, Aliança Catalana refuerza su estrategia de cara a las elecciones municipales de 2027, que la propia Orriols define como la próxima gran batalla. El nuevo jefe de prensa lo ve como una oportunidad para ampliar la presencia pública y demostrar que el mensaje de la formación ya conecta con votantes desencantados de Junts y ERC. De paso, se confirma que los cordones mediáticos son muy contraproducentes a medio y largo plazo.