Manu Reyes planta cara i fa fora uns okupes: 'Soc l'alcalde de Castelldefels'

L'alcalde de Castelldefels lidera juntament amb l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, la lluita contra l'ocupació. De fet, Manu Reyes va copiar el model Albiol promovent una oficina antiocupació en una ciutat especialment afectada pels allanaments. L'alcalde reprodueix així l'estratègia que tan bons resultats està donant a Badalona.

No només amb la creació d'aquesta oficina, sinó també per trepitjar el carrer i enfrontar-se directament als okupes. Amb això, Albiol i Reyes envien un missatge clar als delinqüents. I és que encara que les lleis actuals els emparin, a Badalona i Castelldefels no són benvinguts.

De la mateixa manera que va fer Albiol fa unes setmanes, l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, s'ha encarat amb uns okupes. Al final ha aconseguit que abandonessin voluntàriament l'immoble. Les imatges van quedar gravades i han estat difoses a X pel mateix alcalde, com un avís per a la resta d'okupes.

Consegueix fer fora una parella d'okupes

La nit de dimecres, l'alcalde de Castelldefels va aconseguir que una parella d'okupes abandonés de manera voluntària un pis que havien ocupat il·legalment. Va ocórrer al barri de Canyars. Gràcies a la col·laboració entre veïns, Policia Local i Mossos d'Esquadra, va evitar una ocupació que podria haver causat greus inconvenients a la comunitat.

L'operatiu es va iniciar quan els veïns van alertar ràpidament les autoritats. Havien vist que els okupes entraven a l'immoble. A partir d'aquell moment, la Policia Local i els Mossos es van posar en marxa per actuar amb celeritat.

L'alcalde Reyes, en assabentar-se de la situació, es va acostar personalment al lloc. Des del carrer, va entaular conversa amb els okupes, que es trobaven al balcó de l'edifici. Tot i que al principi un dels okupes va negar haver entrat a l'habitatge, finalment, després d'una xerrada amb Reyes, va acceptar abandonar l'immoble sense recórrer a la violència.

'Soc l'alcalde de la ciutat'

L'enfrontament verbal entre l'alcalde i els okupes va ser tens en certs moments. Mentre que la dona ocupant va reconèixer que havien entrat il·legalment al pis, l'home es va mostrar més desafiant.

Tot i que va intentar minimitzar la situació, al·legant que ja feia temps que hi era dins, l'alcalde li va deixar clar que estava actuant il·legalment. “No és el propietari ni llogater, està ocupant l'habitatge sense dret”, li va dir Reyes. Davant les provocacions de l'okupa, que li va qüestionar el seu rol, l'alcalde va respondre amb fermesa: “Soc l'alcalde de la ciutat”.

L'operatiu va finalitzar sense incidents greus. Quan els okupes van decidir marxar, l'alcalde Reyes va celebrar l'èxit de l'operació amb els veïns i va felicitar tant la policia local com els Mossos. "La col·laboració entre la comunitat i les forces de seguretat ha estat fonamental. Agraeixo a tots els que s'han involucrat", va manifestar Reyes.

Tots junts contra els okupes

Reyes no va dubtar a compartir la bona notícia a través de les seves xarxes socials, on va mostrar un vídeo de la conversa. En el missatge, va agrair la ràpida intervenció dels veïns i les forces de seguretat. “Avui, gràcies a la rapidesa dels veïns i la policia, hem evitat una ocupació il·legal a Canyars”, va expressar l'alcalde.

Aquest incident ha deixat clar el compromís de l'alcalde de Castelldefels amb la seguretat i el benestar dels veïns. Després de l'èxit de l'operació, va reiterar que continuarà lluitant contra les ocupacions il·legals i que prendrà mesures similars en el futur si és necessari. “Defensaré els nostres veïns, encara que li pesi a qui li pesi”, va subratllar el primer edil.

L'actuació de Reyes i les forces de seguretat ha estat un exemple de com la cooperació entre els ciutadans i la policia pot prevenir problemes majors. L'alcalde, amb la seva intervenció directa, ha demostrat que Castelldefels no permetrà que es perpetuïn situacions d'ocupació il·legal que puguin afectar la comunitat.