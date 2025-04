Un exconsejero de ERC llama a su partido 'empresa de recolocación de cargos'

ERC atraviesa una grave crisis de credibilidad que le ha hundido en las últimas elecciones con la pérdida de miles de votos. El declive electoral ha acentuado la división interna hasta llevar el partido al borde de la ruptura. Los dirigentes y exdirigentes del partido se empeñan en evidenciar la fractura públicamente, día sí día también.

El último ha sido Josep Lluís Huguet, exconsejero de Comercio, Turismo y Consumo (2004) y de Innovación, Universidades y Empresa (2006). Huguet ha cargado duramente contra la dirección de su partido. Ha sido a raíz de las últimas informaciones conocidas en torno al exresponsable de comunicación Tolo Moya.

Estos días ha trascendido que la Diputación de Barcelona ha fichado como asesor del área de presidencia al exdirector de comunicación de ERC, Tolo Moya. Una información polémica, porque Moya fue señalado por el escándalo de los carteles del alzheimer. De hecho, ya había trabajado como asesor en la Diputación hasta que fue cesado tras saltar el escándalo de la estructura B de ERC.

Josep Lluís Huguet lanza un dardo

Aquel escándalo desató una guerra entre el sector de Oriol Junqueras y el de Marta Rovira. Tolo Moya señaló como cabecilla de la trama a Sergi Sabrià, del sector de Marta Rovira. Los afines a Marta Rovira acusan ahora a la nueva dirección del partido encabezada por Oriol Junqueras de haber premiado a Moya con un cargo en la Diputación.

La dirección de ERC y lo niega y asegura que la decisión es del PSC, que es quien controla la Diputación de Barcelona. La oposición a Oriol Junqueras encabezada por Xavier Godàs deslizan que forma parte del pacto entre ERC y el PSC.

En medio de esta guerra ha aparecido Josep Lluís Huguet para lanzar una dura crítica a la actual dirección de ERC. El exconsejero ha llamado a su partido “empresa de recolocación de cargos”. Huguet se hace eco del mensaje de Xavier Godàs, que acusa a ERC de pactar con el PSC la contratación de dirigentes como asesores de la Diputación.

Josep Lluís Huguet fue uno de los 450 firmantes del manifiesto contra Oriol Junqueras en plena disputa por la dirección del partido. Huguet fue uno de los dirigentes y exdirigentes republicanos que dieron su apoyo explícito a la candidatura de Xavier Godàs. Junto a él había otros pesos pesados como Joan Puigcercós, Ernest Benach, Joan Ridao o el propio Ernest Maragall.

Sigue la lucha dentro de ERC

Josep Lluís Huguet no es el único que ha arremetido contra Junqueras tras conocerse el nuevo cargo de Tolo Moya. El exconcejal y exdiputado de ERC Jordi Orobith también ha lanzado un dardo contra su organización. "Me rompí la cara como candidato municipal en el peor momento del partido, y no he hecho todo este camino para renunciar o transigir", ha advertido.

El mensaje de Orobitg es relevante porque muestra la actitud de la oposición a Junqueras, que han decidido permanecer en el partido. Esto aumenta la tensión interna. Aunque se barajó la posibilidad de una escisión, los críticos han decidido quedarse e instaurarse como corriente para dar la batalla al junquerismo desde dentro.

Oriol Junqueras se encuentra inmerso en un proceso de reunificación que de momento está fracasando. Su estrategia pasa por extender su poder a las delegaciones territoriales, aunque está encontrando en ellas duros conatos de oposición.