L'exdirectiu del Barça Toni Freixa desemmascara l'establishment amb Sílvia Orriols

L'auge de Sílvia Orriols i Aliança Catalana ha agitat el panorama polític català i ha desfermat el pànic als partits i mitjans processistes. El que més nervis provoca és l'accelerat procés de normalització de les seves idees. Propostes que fins fa poc eren tabú, i que cada cop més gent s'atreveix a formular sense complexos.

Entre qui s'atreveix a fer-ho hi ha també personatges públics que contribueixen encara més a aquest procés de normalització. L'últim a fer-ho ha estat Toni Freixa, exdirectiu i candidat a la presidència del FC Barcelona.

En una entrevista amb Albert Om per al diari Ara, l'advocat català ha desvetllat de la manera més natural les seves preferències polítiques.

“Una persona que ara escolto molt i que m'agrada molt el que diu és Sílvia Orriols. Crec que s'està atrevint a dir el que molta gent que viu de la política no pot dir”, va manifestar.

Les seves declaracions van generar estupefacció en l'entrevistador, Albert Om, que li va deixar anar un “això és fort eh”. El mitjà per al qual treballa va ser el segon més subvencionat l'any passat amb 920.000 euros de l'erari públic. Mitjans com l'Ara són els que més temen la pujada d'Aliança Catalana perquè amenaça el seu ecosistema (d'aquí la reacció d'Albert Om).

Resulta si més no curiós que un mitjà consideri "fort" parlar bé d'una diputada que representa 120.000 catalans. Per això la reacció de l'entrevistador ha estat molt criticada a les xarxes. "Què és el que considera fort", es pregunta Sergi Maraña, "que li agradi el que diu Sílvia Orriols, o que digui que la resta de polítics són uns estafadors".

"Albert Om, el que és fort és com està rebentada Catalunya", és un dels comentaris que abunden a les xarxes. Algú es pregunta si diria el mateix si l'entrevistat es declarés proper a la CUP. "Dir el que penses no és fort, és sentir-te lliure i no tenir el cul llogat, potser no és el teu cas i per això ho trobes fort", diu un comentari.

Toni Freixa respon al linxament

Però a més, Toni Freixa ha rebut un linxament per expressar la seva opinió de manera franca i natural. Ell mateix ha respost al seu compte de X. "No us imagineu quants xarrupadors de la mamella pública m'estan empaitant avui per haver dit això. Doncs ho reitero, m'agrada molt el discurs de Sílvia Orriols"

Després de fer-se pública l'entrevista, l'exdirectiu culer ha rebut tota mena d'insults i faltes de respecte. Li van dir "racista" i "extrema dreta", quelcom per desgràcia habitual per a qui defensa Aliança Catalana.