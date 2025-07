L'exdiputat de la CUP Antonio Baños dona suport a 'fer llistes' i 'perseguir' sionistes

La polèmica va esclatar ahir a la tarda, tot i que el tuit ja feia unes quantes hores que circulava per les xarxes. El perfil anònim @joandemerda va publicar un missatge en què crida a "perseguir tot sionista que sigui en terres catalanes". Proposa "fer llistes" i "que tinguin por de sortir al carrer".

Tot es va accelerar quan l'exdiputat de la CUP, Antonio Baños, va retuitejar el missatge amb un "totalment d'acord".

Això va provocar una reacció en cadena de multitud de persones i organitzacions jueves que denuncien un possible delicte d'odi.

Antonio Baños, extertulià de TV3 i col·laborador de Rac1, s'ha caracteritzat per les seves polèmiques amb Israel a les xarxes. Aquests missatges són perillosos, perquè en països com Alemanya hi ha hagut últimament persecució de jueus als carrers. A més, l'esquerra utilitza un doble raser a l'hora de parlar de discursos d'odi.

Possible delicte d'odi

El dirigent d'Aliança Catalana a Barcelona, Jordi Amela, ha respost directament a l'exdiputat de la CUP: "Donar suport explícit a un missatge anònim que proposa fer llistes de persones per les seves idees o orígens, assetjar-les i provocar que tinguin por de sortir al carrer ens trasllada a les pràctiques més fosques del nazisme"

Amela ha demanat explicacions a Rac1 per tenir Baños com a col·laborador, i als Mossos que obrin una investigació. El dirigent d'Aliança Catalana diu que estem davant d'un delicte d'odi.

Baños ha recollit cable dient que "a Nuremberg també es feien llistes" i "el Tribunal Penal Internacional també". Però és evident que el missatge original no parla d'aquest tipus de llistes, sinó de llistes per "perseguir" i "que tinguin por".

També s'ha manifestat en contra Simy Benarroch, que compara l'autor del tuit i Antonio Baños amb la Gestapo. Demana que els Mossos actuïn, i pregunta si els sionistes estan segurs a Catalunya.

"Que aquest personatge disposi d'un altaveu públic és molt preocupant", ha alertat l'Associació Catalana d'Amics d'Israel (ACAI). Ramon Audet afegeix que en realitat això del sionisme és una excusa, que a qui volen perseguir és als jueus. Un altre perfil apunta que les llistes de jueus les feien les SS.

"Almenys t'has tret, diu la careta", diu un missatge, mentre que un altre li retreu que "després aneu dient nazis als altres". Són moltes les persones que defensen Israel i repten Antonio Baños a incloure'ls a la seva llista. "Racista", "feixista" i "nazi de manual" són alguns dels elogis que rep.