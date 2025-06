Educació, preocupada pel franquisme mentre els alumnes catalans toquen fons

La carpeta de l'Educació era una de les més calentes del nou govern de Salvador Illa. Les catastròfiques polítiques de l'última dècada van conduir a un desastre que l'executiu de Pere Aragonès va acabar d'empitjorar. Després del toc d'atenció de l'informe PISA, al desembre de 2024, les proves de competències d'aquest curs han confirmat el pitjor

La nota mitjana de matemàtiques dels alumnes de 6è de primària ha estat la pitjor des que es fan aquestes proves, el 2009. I els de 4t d'ESO no van assolir els coneixements bàsics en anglès, matemàtiques i ciències. És un daltabaix de dimensions colossals

És evident que el problema de l'educació a Catalunya és molt profund i estructural. I que el nou govern, que no fa ni un any que exerceix les seves funcions, no pot resoldre'l d'un dia per l'altre. Però algunes coses criden l'atenció

Pot semblar anecdòtic, però fa només dues setmanes la consellera Esther Niubó es va mostrar “molt preocupada” per les tendències antidemocràtiques dels joves. Va alertar que molts joves creuen que durant el franquisme es vivia millor. “Es qüestionen valors democràtics essencials i es normalitzen discursos que glorifiquen règims obertament racistes”, va advertir la consellera

Les notes de les proves de competències confirmen que el problema no és el franquisme, ni l'extrema dreta, sinó l'estrepitós fracàs del sistema educatiu a Catalunya. Una responsabilitat que ara recau sobre Niubó, i que exigeix canvis radicals

La consellera anuncia noves mesures

Després de conèixer els resultats, la consellera va reconèixer que “no són bons” i va anunciar noves mesures per reforçar l'educació i millorar els resultats:

Ampliació de l'oferta de formació en didàctica de les ciències destinada als docents

Contractació de dotze referents territorials especialitzats per millorar l'ensenyament i l'aprenentatge de les ciències a escoles i instituts

250.000 euros per a reforç en llengua anglesa i més recursos d'assistència i suport lingüístic en aquesta llengua

Convocatòria de 30 places de primària per formar mestres experts en l'ensenyament de la matemàtica escolar

Això se suma al marc de millora per a la llengua i les matemàtiques, que es va aprovar fa uns mesos i que consta d'una dotació econòmica de 130 milions d'euros. Una mostra, segons la consellera, del compromís d'aquest govern per revertir la situació. El dubte és ara si les mesures aprovades seran suficients

Trencar amb les fundacions

El fracàs del sistema educatiu a Catalunya comença amb el canvi del model pedagògic. Els governs catalans van lliurar l'educació a lobbies que van apostar per enfocaments pseudocientífics, progressistes i bonistes. Aquest nou paradigma va substituir conceptes com l'esforç i l'autoritat pel relativisme i l'apoderament de l'alumne

Per si no n'hi hagués prou, va apostar per la introducció d'un sistema basat en enfocar l'educació com una "experiència" adaptada a les necessitats de cada alumne. Però ho va fer sense tenir en compte la seva complexitat i la manca de recursos per dur-lo a terme

El resultat, un caos que ha conduït al desastre i que ha enfonsat tota una generació d'alumnes

La qüestió ara és quant de temps costarà revertir aquesta situació. Però sembla evident que el problema no és ni l'extrema dreta, ni el franquisme, ni tan sols la inversió econòmica. Per remuntar caldrà fer transformacions estructurals, tot i que cal preguntar-se si aquest govern està disposat a trencar amb els lobbies educatius i el seu paradigma pedagògic