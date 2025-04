Estafa al Parlament: polítics s'inflen el sou amb dietes que ningú controla

Entre 1.200 i 1.700 euros al mes. Aquestes són les dietes per desplaçament que cobren, a part del seu sou base, els diputats del Parlament de Catalunya.

La xifra més baixa, la de 1.200 euros, la cobren aquells que viuen a Barcelona. És a dir, 1.200 euros en dietes per anar a treballar a la mateixa ciutat on vius. Però l'escàndol no acaba aquí.

Els diputats cobren aquests diners sense cap mena de control. Ningú vigila si van o no a treballar i si gasten aquesta quantitat o no, tal com explica el Diari Ara. Però el més gros és el següent.

Aquests 1.200-1.700 euros que cobren els diputats com a indemnització per desplaçament, estan lliures d'impostos. És a dir, que aquells que no paren de repetir-te que pagar impostos és el teu deure cívic són els primers que no paguen impostos per una part dels seus ingressos.

A més, el 2025 es compleixen 10 anys des que el Parlament es va comprometre a reformar el reglament per posar fi a aquest escàndol. Es veu que en aquests 10 anys no han tingut temps, pobrets. De fet, l'actual president del Parlament, Josep Rull, va afirmar recentment que és una qüestió que tenen a l'agenda, però (i no m'ho invento) han preferit prioritzar la lluita contra els discursos d'odi al Parlament. És a dir, que prefereixen limitar la llibertat d'expressió abans que acabar amb els privilegis vergonyosos dels quals gaudeix la casta política.

Per últim, que sàpigues que aquestes dietes les cobren pràcticament tots els diputats del Parlament i de tots els partits polítics. Els únics que no les cobren són el president de la Generalitat i els seus consellers, que ja tenen el seu sou com a membres del Govern; Josep Rull, president del Parlament que compta amb cotxe oficial; i Lluís Puig i Carles Puigdemont, que ja seria increïble que Puigdemont cobrés dietes de desplaçament al Parlament mentre viu a Waterloo.