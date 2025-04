Estafa en el Parlament: políticos se inflan el sueldo con dietas que nadie controla

Entre 1.200 y 1.700 euros al mes. Éstas son las dietas por desplazamiento que cobran, aparte de su sueldo base, los diputados del Parlament de Catalunya.

La cifra más baja, la de 1.200 euros, la cobran quienes viven en Barcelona. Es decir, 1.200 euros en dietas para ir a trabajar a la misma ciudad en la que vives. Pero el escándalo no acaba aquí.

Los diputados cobran ese dinero sin ningún tipo de control. Nadie vigila si van o no a trabajar y gastan esa cantidad o no, tal y como explica el Diari Ara. Pero lo más grande es el siguiente.

Estos 1.200-1.700 euros que cobran a los diputados como indemnización por desplazamiento, están libres de impuestos. Es decir, que aquellos que no paran de repetirte que pagar impuestos es tu deber cívico son los primeros que no pagan impuestos por parte de sus ingresos.

Además, en 2025 se cumplen 10 años desde que el Parlamento se comprometió a reformar el reglamento para poner fin a este escándalo. Se ve que en estos 10 años no han tenido tiempo, pobrecitos. De hecho, el actual presidente del Parlament, Josep Rull, afirmó recientemente que es una cuestión que tienen en la agenda, pero (y no me lo invento) han preferido priorizar la lucha contra los discursos de odio en el Parlament. Es decir, que prefieren limitar la libertad de expresión antes que acabar con los privilegios vergonzosos de los que goza la casta política.

Por último, que sepas que estas dietas las cobran prácticamente todos los diputados del Parlamento y de todos los partidos políticos. Los únicos que no las cobran son el presidente de la Generalitat y sus consejeros, que ya tienen su sueldo como miembros del Govern; Josep Rull, presidente del Parlament que cuenta con coche oficial; y Lluís Puig y Carles Puigdemont, que ya sería increíble que Puigdemont cobrara dietas de desplazamiento al Parlament mientras vive en Waterloo.