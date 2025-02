Creix el mal rotllo entre els partits del cordó sanitari al Parlament

La decisió de Junts de no donar suport a la moció de censura contra Sílvia Orriols a Ripoll continua portant cua. Ara es mira amb lupa cada votació al Parlament, no fos cas que algun dels partits del denominat 'pacte antifeixista' s'equivoqués en alguna votació.

És el que ha succeït aquest dijous. Una votació en la sessió parlamentària d'aquest dijous ha provocat retrets entre partits integrants del cordó sanitari. Junts ha aprofitat per passar factures als partits que aquests últims dies els havien acusat de fer el joc a la “extrema dreta”.

La situació es presenta veritablement anòmala, perquè implica que ara els partits actuen amb por a Catalunya. No voten per si una moció els sembla bona per a Catalunya o no, sinó per quedar bé o perquè no els acusin d'això o allò.

La polèmica ha esclatat pel rebuig del concert econòmic català, que Junts va proposar a través d'una moció a la cambra catalana en el ple d'ahir. La moció va ser rebutjada pels 70 vots en contra de PP, Vox, Aliança Catalana… i PSC.

Junts ha esclatat contra la decisió dels socialistes de votar juntament amb Vox i Aliança Catalana en aquesta moció.

Junts ataca al PSC

Els vicepresidents Josep Rius i Antoni Castellà han atacat durament al PSC. Rius ha demanat als “promotors” del 'pacte antifeixista' que actuïn ara amb la mateixa contundència que ho van fer amb Junts a Ripoll. Castellà ha estat més subtil, referint-se al “cordó sanitari contra la sobirania de Catalunya”.

El director de comunicació de Junts, Pere Martí, també ha dit la seva: “Contra Catalunya, el PSC es salta el cordó sanitari”. El diputat Agustí Colomines no només ha criticat la posició del PSC, sinó també la d'Aliança Catalana: “És increïble que els de l'extrema dreta votin contra el concert econòmic de Catalunya”.

El que deixa veure aquesta nova disputa és que el cordó sanitari fa aigües. Va néixer per ser un dic de contenció de la “extrema dreta”, i ha acabat sent una evidència més de la decadència del processisme i els seus adlàters. En lloc de la pretesa unitat, ara és un instrument més de disputa entre els partits que l'integren.

Lògica perversa

Des del principi semblava que Junts estava amb calçador en el pacte i que el signava a contracor. Però la posició del PSC també és incòmoda per les seves evidents diferències amb la resta de formacions. Quan les contradiccions s'han evidenciat, el cordó sanitari ha saltat pels aires a les primeres de canvi.

La lògica del cordó sanitari és perversa perquè, per exemple, ahir obligava al PSC a votar a favor del concert econòmic només per no votar juntament amb Vox i AC. I així amb tot. Al final resulta comprensible que els partits se l'acabin saltant.