Junts torna a estendre la mà a Illa amb els pressupostos i demana baixar impostos

Salvador Illa va arribar a la Generalitat amb un to triomfalista sobre les perspectives de l'economia catalana, i un ambiciós pla per a la "tercera transformació de Catalunya". Però la no aprovació dels pressupostos compromet les inversions públiques i entorpeix la gestió econòmica i financera del país. Davant aquesta situació, Junts s'ha ofert novament al PSC per negociar els comptes de 2025.

El PSC va fiar els pressupostos a la negociació amb els seus socis d'investidura, ERC i Comuns. Quan els republicans van donar portazo, els socialistes van renunciar a registrar els comptes per negociar amb altres formacions.

Aquest dijous al Parlament, el diputat i vicepresident de Junts Antoni Castella ha demanat al PSC i als seus socis que registrin els pressupostos per poder negociar. Ho ha fet en el marc d'una interpel·lació sobre les perspectives de l'economia catalana. Junts ha formulat diverses propostes per disminuir la pressió fiscal a Catalunya.

La moció de Junts ha donat peu a un debat on s'ha evidenciat la polarització. PSC, ERC, Comuns i CUP han defensat la política fiscal progressiva que impera a Catalunya, i han acusat a Junts de defensar els interessos de les elits econòmiques. PP, Vox i Aliança Catalana han compartit, cadascun amb els seus matisos, la necessitat de baixar impostos a Catalunya.

Junts tendeix la mà

Antoni Castellà va constatar en seu parlamentària la "gravetat" de no tenir pressupostos. "És perjudicial per a l'economia catalana", va alertar. Malgrat els "bons indicadors" econòmics a Catalunya, "els pressupostos són l'eina més important de les polítiques públiques". I en aquest sentit "no hi ha pitjor política econòmica que no tenir política econòmica".

Castellà adverteix que sense pressupostos ni llei d'acompanyament, l'únic que pot fer el govern català és "anar gestionant". El diputat va assegurar que no tenir pressupostos afectarà l'economia catalana a mitjà termini, en quatre o cinc anys. Però també que té un clar perjudici en la qualitat dels serveis públics, a curt termini.

"Registrin els pressupostos, facin una proposta i intentem arribar a acords", va insistir Castellà al PSC. I va mostrar novament la seva voluntat d'arribar a acords en aquest apartat.

Inversions i rebaixa fiscal

Més enllà dels pressupostos, Junts ha apel·lat a la necessitat de garantir les inversions estratègiques del país. La més important, la inversió de Repsol de més de 800 milions d'euros a l'Ecoplanta del Camp de Tarragona per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Castellà ha alertat que inversions com aquesta "estan en risc".

Junts també ha proposat "alleujar la pressió fiscal" sobre les petites i mitjanes empreses i les rendes més baixes. Així com rebaixar el tram autonòmic de l'IRPF aplicable a les rendes més baixes i perceptors del salari mínim interprofessional.

Incompatibilitat

Les intervencions de PSC, ERC i Comuns van evidenciar la distància entre el Govern i Junts. El diputat socialista Jordi Riba va esquivar l'oferta de Junts sobre els pressupostos, i es va centrar en les "bones" perspectives de l'economia catalana. Va assenyalar els "punts forts" de l'economia com "una major inversió i consum privat" i la fortalesa del sector tecnològic.

Així mateix, va subratllar la incompatibilitat dels projectes del PSC i Junts. Va retreure a Junts que en les seves propostes sempre inclouen la rebaixa fiscal "però mai inclouen la pobresa i la justícia social". Riba va acusar a Castella de "voler només vendre el seu relat".

En la mateixa línia, ERC i Comuns van acusar a Junts de defensar els interessos de les grans corporacions i els grans tenidors. Contra la rebaixa fiscal que proposa Junts, van defensar la necessitat d'una fiscalitat progressiva per no desmantellar els serveis públics.

En definitiva, el debat econòmic d'aquest dijous al Parlament ha evidenciat que el PSC segueix maniat per ERC i Comuns. Això el porta a repetir les mateixes receptes d'ofec fiscal que han predominat aquests últims anys a Catalunya. També ha mostrat l'aïllament de Junts, incapaç d'influir en la política econòmica del Govern davant Esquerra i Comuns.