El establishment europeo entra en pánico

Las elecciones alemanas de este domingo 23 de febrero pueden marcar un antes y un después para el futuro de la UE. Las encuestas siguen dando como favorita a la CDU, que podría fraguar una coalición de centro con la socialdemocracia para salvar al establishment. Pero los últimos atentados yihadistas han disparado las expectativas de voto de un AfD que podría dar un susto a las élites europeas.

De hecho, expertos en demoscopia empiezan a especular con una amplia masa de voto oculto para el partido antiinmigración. El establishment europeo ha entrado en pánico. Si AfD es capaz de acercarse al 30%, el cordón sanitario saltará por los aires y ya nada será igual.

Sería un golpe definitivo para la élite globalista en retroceso, que ve Europa como el último bastión de defensa ante la ola reaccionaria mundial. Especialmente después del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Un gobierno ultraconservador en Alemania dejaría a Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron y Pedro Sánchez solos ante el peligro.

Es la culminación de un proceso de cambio de paradigma que lleva años gestándose. La crisis migratoria, la recesión económica, el elitismo burocrático y la pérdida de soberanía de los estados han llevado a un aumento progresivo del euroescepticismo.

Un proceso que empezó en la periferia (Polonia, Hungría), pero que ha ido contagiándose en el corazón de la vieja Europa.

El cambio se ha plasmado en una alternancia política en países dominados históricamente por la derecha moderada o la socialdemocracia. Las políticas de fronteras abiertas, la agenda woke y el despilfarro han dejado paso a gobiernos ultraconservadores.

Pero la alternancia no ha sido solo electoral, sino que también ha habido un vuelco ideológico y cultural. El reclamo de más soberanía y el retorno al orden y la seguridad ha disparado el apoyo a opciones que hace unos años eran minortarias.

Ante esta nueva realidad, las élites globalistas europeas han entrado en pánico y han dedicido multiplicar el gasto en control ideológico. Un estudio de Thomas Fazi para MCC Brussels ha desvelado todo un entramado para beneficiar con millones de euros a oenegés y think tank afines. El objetivo no era otro que promocionar la agenda woke para impedir el crecimiento de la ultraderecha.

El centro neurálgico del entramado es CERV (Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores), una auténtica maquinaria propagandística para "promocionar los valores" de la unión. Dotado con un presupuesto de 1.800 millones de euros, lleva desde 2021 financiando a más de 3.000 ONGs y think tank que propagan la ideología progre. Estas son algunas de las más destacadas:

Entidades financiadas por la UE (2021-2025)

Entidad Subvenciones EuroCentralAsian Lesbian Community 6 M de euros European Network Against Racism 4,9 M de euros European Women’s Lobby 4,8 M de euros International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans i Intersex Association 4 M de euros Oxfam 3,4 M de euros

Fuente: The EU’s Propaganda Machine: How the EU Funds NGOs to Promote Itself