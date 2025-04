VÍDEO: La Generalitat té 217 alts càrrecs cobrant entre 95.000 i 140.000 euros

Sabies que amb els teus impostos pagues la sanitat, l'educació, les carreteres… i també centenars de sous astronòmics d'alts càrrecs de la Generalitat?

Per començar, el Govern té 217 alts càrrecs que cobren entre 95.000 i 140.000 euros anuals. Però això només és la punta de l'iceberg.

El sou més alt d'aquests 217 alts càrrecs el té Salvador Illa, que cobra 140.300 euros anuals. Des de fa anys, el president de la Generalitat és el president autonòmic amb el salari més alt de tota Espanya, cobrant fins i tot més que el president del Gobierno. I això passa ara amb Illa, però també passava amb Pere Aragonès, Carles Puigdemont, Quim Torra, Artur Mas...

ESCÀNDOL: La Generalitat té 217 alts càrrecs cobrant entre 95.000 i 140.000 euros

Després d'Illa venen els consellers del Govern. Actualment n'hi ha 16 i tots ells cobren 124.400 euros anuals cadascun. És a dir, el salari de tot l'Executiu de Salvador Illa, junt, és de més de 2,1 milions d'euros anuals.

Més enllà dels membres del Govern, la Generalitat té altres 190 alts càrrecs que cobren entre 95.000 i 99.000 euros. Són els secretaris generals, directors generals, secretaris i directors de les diferents conselleries, els delegats territorials, els delegats en oficines a l'estranger... Tots aquests sous junts sumen més de 18 milions d'euros anuals.

Entre aquests 190 alts càrrecs trobem, per exemple, a Josep Lluís Trapero, director general dels Mossos que cobra 99.000 euros anuals. Però també tenim a càrrecs com el Director General de Diàleg Social, el Director General de l'Alumnat o el Delegat del Govern al Senegal. Sí, tenim un Delegat del Govern al Senegal que cobra més de 95.000 euros anuals.

En aquest selecte grup de 217 alts càrrecs amb sous astronòmics tenim també als responsables de les oficines dels expresidents de la Generalitat. Són les oficines de Pere Aragonès, Quim Torra, Carles Puigdemont, Artur Mas i José Montilla. Doncs els responsables de cadascuna d'aquestes oficines cobren 117.000 euros.

Completen aquesta llista altres càrrecs com la Secretària General de Presidència, el Secretari del Govern, el director del Gabinet Jurídic de la Generalitat, el Comissionat per al Traspàs Integral de Rodalies, l'exconvergent Pere Macias, o el Director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, entre altres. Tots ells cobren 124.000 euros.

Sumant tots els sous d'aquests 217 alts càrrecs de la Generalitat, la xifra arriba fins als 21,5 milions d'euros anuals en salaris.

Més alts càrrecs

A més d'aquests 217 alts càrrecs, la Generalitat té uns altres 140 directius cobrant entre 72.000 i 88.000 euros. Aquí trobem ajudants, assessors, adjunts, responsables d'oficina... Un exemple n'és el cap de l'oficina del Pla Pilot per a la Implementació de la Renda Bàsica Universal. Una Renda Bàsica Universal que la majoria del Parlament va rebutjar i que mai es durà a terme perquè és econòmicament inviable, però aquí tenim a un senyor cobrant 86.000 euros anuals per dirigir aquesta oficina.

Resumint, entre els 217 alts càrrecs que cobren entre 95.000 i 140.000 euros i els 140 que cobren entre 72.000 i 88.000 euros, la Generalitat destina més de 30 milions d'euros públics a pagar el sou de poc més de 350 persones.

L'altre robatori: els directius d'entitats del sector públic

Els càrrecs citats anteriorment són només d'alts càrrecs que depenen de forma directa de la Generalitat. Però després tenim els directius d'entitats públiques. És a dir, gent que no treballa directament a la Generalitat, però que viuen gràcies a un sou públic. Un sou no precisament discret, a més.

Aquí hi tenim el president de Ferrocarrils de la Generalitat, que cobra com un conseller del Govern: 124.000 euros. És el mateix sou que, per exemple, el Director Artístic del Teatre Nacional de Catalunya, el director de TV3, el director de Catalunya Ràdio, la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el director de l'Institut Cartogràfic de Catalunya...

En total hi ha 200 alts càrrecs d'entitats del sector públic que cobren entre 85.000 i 124.000 euros. I, més enllà dels citats en el paràgraf anterior, hi trobem gerents de diferents centres sanitaris, el president de la Fundació La Marató de TV3, el president executiu de l'Institut Europeu de la Mediterrània o els directors de l'Agència de Residus de Catalunya, del CAR de Sant Cugat, de l'Agència Catalana de Turisme, de Loteries de Catalunya, del Centre d'Estudis d'Opinió... Tots els seus sous ens costen uns 20 milions d'euros anuals.

En resum, tenim unes 550 persones cobrant uns sous astronòmics de les arques públiques. Ens costen més de 50 milions d'euros anuals. I tot, per gestionar una Catalunya cada vegada més decadent. I aquí és on apareix el principal problema, que no és simplement el sou. De fet, és fins a cert punt lògic que un alt càrrec tingui un bon sou.

El problema, bàsicament, són tres. El primer, el dubte raonable sobre si cal tenir aquesta superestructura de més de 500 alts càrrecs. La segona, el dubte encara més raonable sobre si tota aquesta gent realment està capacitada per desenvolupar una feina com aquesta o si, en realitat, són endollats de partit que ni ensumarien un sou similar si estiguessin a l'empresa privada. I aquí ve el tercer problema, que respon al segon problema: tal com està Catalunya, és evident que molts d'ells no estan a l'altura del seu càrrec. Perquè a Catalunya cada vegada funciona pitjor la sanitat, l'educació, les infraestructures, la seguretat… però el que no va a pitjor són els seus sous. En els últims anys hem tingut gent cobrant aquestes ingents quantitats de diners per enfonsar Catalunya. I això, ha d'acabar. Potser va sent hora d'agafar la motoserra.