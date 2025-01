Ernest Urtasun anuncia que deja X y la respuesta de la gente no es la que esperaba

Como ocurrió en 2017, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha desatado el pánico en la izquierda. Amenazados por el cambio de paradigma global, aprovechan el más mínimo resquicio para presentar batalla. La polémica en torno al gesto de Elon Musk durante el desfile presidencial de Donald Trump ha brindado la oportunidad perfecta.

Uno de los primeros en gesticular ha sido el ministro de Cultura y portavoz de Sumar y los Comuns, Ernest Urtasun. El ministro ha anunciado que dejará de utilizar la red social X, propiedad de Elon Musk, como medio de transmisión de sus mensajes.

Urtasun ha aprovechado el anuncio para lanzar un último mensaje. Lamenta que las redes sociales, que son “una herramienta para el debate público”, se hayan convertido en “el altavoz de una oligarquía de extrema derecha”. Carga además contra “sus tentáculos que fomentan el odio y la desinformación”.

Urtasun sigue así los pasos de otros medios de comunicación y figuras públicas que, al abandonar X, asumen que han perdido el control del relato. Por si quedaba alguna duda, las resupuestas de los usuarios de X a su mensaje acaban por confirmarlo.

Destrozan a Urtasun con las respuestas

“Corred a esconderos”, le dice un usuario de izquierdas a Urtasun, “no sea que tengáis que confrontar con la extrema derecha”. “Sinceramente me parece un error”, opina otro, “esto no es más que una huida hacia adelante que no va a servir de nada. Viniendo de un ministro de ‘cultura’, me parece cuando menos decepcionante”.

Acusan a Ernest Urtasun de cobarde y le animan a cerrar la cuenta y no dejarla abierta por si acaso. Además, recuerdan que “la política debe estar cerca del ciudadano” y que como ministro “representa a todo el mundo independientemente de la ideología”.

Hay también quienes lo ven como pura gesticulación de un ministro que solo quiere ganar protagonismo a costa de Elon Musk. De hecho, han pasado ya unas cuantas horas del anuncio de Urtasun y su cuenta sigue abierta. “Tanta paz lleves como descanso lleves”, afirman varios tirando del refranero español.

Han perdido el control del relato

“Es curioso”, apunta uno, “viniendo de quien vive de la política y forma parte de la oligarquía asentada mediante la fuerza”. Recuerdan además que Urtasun fue una persona cercana a Colau, y forma parte del partido “que ha destrozado Cataluña”.

Hay también la sensación de que su huida es una aceptación implícita de la derrota por el control del relato. Las redes sociales han arrebatado a los medios de comunicación tradicionales el imperio de la verdad. Una verdad moldeada al servicio del poder mediante el dinero público y las subvenciones.

La virulencia de Urtasun y el establishment contra X forma parte del nerviosismo por la pérdida de la hegemonía cultural. Pero las respuestas a Urtasun demuestran también el declive de Sumar, a quienes ya ni siquiera apoyan los votantes de izquierdas.