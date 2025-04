ERC polititza el triomf del Barça a la Copa i li acaba sortint el tret per la culata

El FC Barcelona va aixecar aquest cap de setmana la Copa de Sa Majestat el Rei, mantenint així la seva categoria de club més llorejat en aquesta competició. Paradoxalment, però, és també la copa més rebutjada pels seus aficionats. L'animadversió de l'independentisme cap a la figura del Rei fa que xiular l'himne sigui ja una tradició quan el Barça arriba a la final.

Aquesta final tampoc va estar exempta de polèmica, i alguns han intentat aprofitar per treure rèdit polític. Com les joventuts d'Esquerra Republicana, que van penjar un tuit amb un missatge escuet: “Tenim la copa i no tenim rei”.

És evident que ERC travessa un moment dur, de pèrdua de credibilitat i confiança. Enfonsat en les enquestes, el partit d'Oriol Junqueras intenta aferrar-se a qualsevol cosa per intentar recuperar adeptes. Però ni tan sols amb burdes simplificacions com aquesta sembla que ho aconsegueixin, ja que la seva publicació ha tingut moltes crítiques i burles.

Es burlen de les joventuts d'ERC

"El que no teniu és vergonya ni dignitat". "Ara sí que ho tenim a tocar". "Tenim una Copa crítica i vigilant".

Són alguns dels missatges destructius i irònics contra les joventuts d'ERC, arran del seu tuit sobre la Copa del Rei. La gran majoria dels comentaris provenen d'independentistes indignats amb els partits processistes. Catalans farts de tuits graciosos i gestos de cara a la galeria després d'haver traït les masses.

Encara que també hi ha qui els recorda que "segons el 92% dels catalans que van votar en el referèndum de la Constitució, sí que teniu rei". Un bany de realitat per a aquells que estan acostumats a viure d'esquena a ella. "Poseu la Copa a la taula de diàleg, friquis", els diuen.

Salvador Illa, present

A la llotja d'autoritats, acompanyant el Rei d'Espanya, també hi era el president de la Generalitat, Salvador Illa. Una imatge més de la normalització institucional que està intentant dur a terme el nou inquilí de la Generalitat. Són molts els qui els han hagut de recordar que va ser precisament ERC qui va fer president a Illa.

Els comentaris traslladen la sensació que el d'ERC no té solució, i que van costa avall sense frens. El partit ha perdut qualsevol credibilitat i cada nova publicació a les xarxes és motiu d'indignació o de burla.