ERC i Junts es rendeixen davant de Sílvia Orriols i trenquen el cordó sanitari contra ella

Els partits processistes (Junts, ERC i la CUP) i també els Comuns i el PSC tenen signat des de fa mesos un pacte per marginar Sílvia Orriols i a la seva formació. Aquests cinc partits es van autoimposar la prohibició de pactar o negociar amb Aliança Catalana. I també es van comprometre a no donar suport a cap de les seves mocions (ni tan sols abstenir-se en elles).

L'objectiu era això que anomenen "frenar l'extrema dreta". En aquests mesos d'acord, ja hi ha hagut alguna divergència. Per exemple, quan Junts es va abstenir en una moció presentada per Aliança Catalana al Parlament.

A escala municipal, la situació a Ripoll era semblant. L'oposició en bloc (Junts, ERC, PSC, CUP i un partit municipalista escindit de Junts) ha torpedinat constantment l'acció de govern de Sílvia Orriols des que va accedir al càrrec després d'arrasar a les eleccions municipals de 2023.

Tot i que sí que van aprovar alguna moció presentada per l'alcaldessa de Ripoll, en l'últim any i mig Sílvia Orriols ha perdut les principals votacions al ple municipal per culpa d'aquest cordó sanitari. Per exemple, es va veure obligada a prorrogar el pressupost de 2024. El motiu va ser que cap partit de l'oposició va voler aprovar-li els comptes (necessitava almenys tres abstencions, ja que ella només té 6 regidors de 17). I tot apuntava que la líder d'Aliança Catalana es trobaria amb el mateix problema per aprovar els comptes de 2025. No obstant això, l'any ha començat amb esperança per a Orriols.

Junts i ERC trenquen el cordó sanitari i s'obren a pactar els pressupostos amb Sílvia Orriols

Junts i ERC semblen decidits a donar el seu braç a tòrcer. I aquesta setmana es reuniran amb Sílvia Orriols per arribar a un acord per aprovar els pressupostos municipals de Ripoll per a 2025.

Segons han publicat diversos mitjans, les dues principals formacions processistes han donat llum verda (amb el beneplàcit de les dues direccions) per trencar el cordó sanitari i arribar a un pacte amb Aliança Catalana.

Sobre la taula posen diverses exigències. Junts, per exemple, demanarà una aposta per la cultura, generar més ingressos demanant més partides a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal i també impulsar els anomenats "educadors de carrer". Aquesta última també és una exigència d'ERC, que a més demanen l'obertura d'un centre cívic, mesures per fomentar la integració i crear una oficina d'escolarització per a famílies d'immigrants acabats d'arribar. Si Orriols accepta aquestes demandes, els comptes municipals tiraran endavant.

Als plens municipals, Aliança Catalana sempre ha ofert la seva mà a l'oposició. Una oposició que, després d'un any i mig, encara li costava digerir la seva derrota electoral de 2023. El cordó sanitari que van imposar ERC, Junts, PSC i CUP bàsicament servia per paralitzar la política local. I és que, l'altre objectiu, que era frenar l'auge de Sílvia Orriols, estava fallant clarament (a les autonòmiques de 2024, AC va treure encara més vots que a les municipals).

Ara doncs, el cordó sanitari s'ensorra. Pot ser que finalment no arribin a cap acord. Però el fet que Junts i ERC s'obrin a negociar amb Aliança Catalana, evidencien un cop més el fracàs de l'intent de veto a Sílvia Orriols i la política erràtica dels partits processistes.