Clam a l'entorn de Pedro Sánchez: 'No n'hi haurà prou, caldrà fer alguna cosa més'

Les hores que van passar entre la mitjanit i la tarda de dijous van ser les més agòniques que es recorden al PSOE. Pedro Sánchez va reunir la seva cúpula amb nocturnitat per ordenar unitat d'acció davant el tsunami que els venia a sobre. A mesura que es van anar revelant els detalls de l'informe de la UCO sobre Santos Cerdán, el nerviosisme es va apoderar del president i el seu entorn.

Allò no era com els anteriors casos de presumpta corrupció. Aquí hi havia àudios i missatges que demostraven la participació de la mà dreta del president del Govern en mossegades i irregularitats diverses. Aquesta vegada no hi havia altra opció que actuar.

Durant hores, Sánchez va estar barallant amb el seu equip més proper solucions dràstiques per sortir de l'atzucac. Es va plantejar provocar una crisi de Govern, i fins i tot es va arribar a avaluar la possibilitat de convocar eleccions a l'agost. Però el mateix Sánchez ho va descartar.

Pressió sobre Sánchez

Demanar perdó, anunciar una auditoria externa i remodelar l'executiva del partit. Aquesta va ser la resposta de Sánchez, la intenció del qual era aprofitar la crisi per reivindicar-se davant el PP. Nosaltres demanem perdó, no com altres, és el missatge que va llançar a la ciutadania.

Pedro Sánchez i el seu entorn creuen haver aturat l'hemorràgia, que era el més urgent. Però a mesura que han anat passant les hores l'optimisme s'ha refredat. Al nucli dur de Moncloa ja no ho tenen clar, i han advertit el president que no n'hi haurà prou i que en els pròxims dies caldrà prendre mesures més dràstiques.

Entre altres coses, perquè les informacions continuen degotant després de la compareixença del president. L'últim, publicat per El Confidencial, és que l'informe de la Guàrdia Civil apunta al finançament irregular del PSOE. Una cosa que la dreta sempre havia insinuat i que els socialistes havien negat per activa o per passiva.

Finançament irregular

Això amenaça de dinamitar el relat oficial de Ferraz, que sempre atribueix els escàndols a excessos individuals. Sense anar més lluny, el primer que va fer Sánchez ahir va ser renegar de Santos Cerdán (“ens vam equivocar en confiar en ell”, va dir). Però el finançament irregular demostraria que no estem davant d'actes aïllats sinó davant d'una corrupció estructural.

Si les informacions que van sortint continuen augmentant l'esquerda, Sánchez no tindrà més remei que escoltar el seu entorn i fer un pas més. El següent podria ser una crisi de Govern, mentre que l'avançament electoral seria l'últim recurs.

És significatiu que fins i tot l'esquerra mediàtica que donava suport amb fervor a Sánchez ara plantegi també la necessitat de canvis més radicals. Els més pessimistes insinuen que el que ha sortit ara podria ser només la punta de l'iceberg. I per més desgràcia, la crisi ha enxampat el PSOE amb una rebel·lió interna dels barons.