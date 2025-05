ERC col·loca un dels seus al consell d'administració de Red Eléctrica

L'ostentació del poder polític serveix no només per marcar el rumb de les lleis, sinó també (i alguns diran que sobretot) per repartir càrrecs i prebendes. Per exemple, ERC va investir Pedro Sánchez a canvi d'alguns compromisos polítics com el traspàs del servei de Rodalies. Però també per accedir als seients de les principals empreses públiques, que ofereixen poder i sous astronòmics.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha complert ara un d'aquests compromisos proposant Albert Castellanos com a vocal de Redeia (empresa matriu de Red Eléctrica Española).

Albert Castellanos ha ocupat amb les sigles d'ERC diversos càrrecs importants de la Generalitat entre 2017 i 2022. Va ser, entre altres coses, secretari d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, i estret col·laborador de Pere Aragonès. A més, va participar en la gestió de les ajudes públiques a dirigents independentistes investigats pel Tribunal de Comptes.

200.000 euros anuals

Redeia és una empresa controlada en un 20% pel Gobierno, que impulsarà el 30 de juny una remodelació del consell d'administració. Entre els nous membres hi ha l'exministra d'Exteriors socialista Arancha González Laya i l'exconseller d'ERC Albert Castellanos.

Castellanos serà proposat com a “conseller independent”, un càrrec que li reportarà un sou de 200.000 euros anuals. La seva elecció ha provocat un gran malestar dins del consell, on ho veuen com un clar favor polític. La presidenta de la Comissió de Nomenaments, Socorro Fernández Larrea, ha presentat la seva dimissió després de conèixer la decisió.

Castellanos va ser secretari d'Hisenda i d'Economia, a més de director general d'Acció, òrgan del Govern per a la competència econòmica. També presideix des de 2023 l'Assemblea de les Regions d'Europa, òrgan del qual en forma part des de 2017.

A l'ombra del PSOE

ERC i Junts fa mesos que intenten copar les principals empreses estatals per guanyar influència. És una estratègia dels dos principals partits independentistes catalans, que afronten una greu crisi electoral. Republicans i postconvergents han aconseguit tenir presència en ens com Radio-Televisión Española (RTVE) i Renfe.

Això explica que tant Esquerra com Junts continuïn donant el seu suport al PSOE tot i no haver aconseguit cap dels grans compromisos acordats. A l'ombra del PSOE no han aconseguit ni l'amnistia ni els traspassos acordats, però sí importants càrrecs i prebendes.