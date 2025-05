VÍDEO | Un actor espanyol conegut clama contra la inseguretat als barris

A l'Espanya de la correcció política i la cancel·lació és difícil veure figures conegudes donar opinions valentes sobre temes com la inseguretat o la immigració. Per això ha generat un gran impacte el vídeo de Nacho Guerreros. Conegut pel personatge de Coque a La que se avecina, l'actor riojà establert a Madrid ha denunciat la situació a molts barris d'Espanya.

L'actor adverteix al principi que “tenia molts dubtes sobre si pujar o no aquest vídeo”. Explica que des de l'any 1999 viu a la zona de Tirso de Molina. “Els veïns i els comerciants de la zona hem experimentat una decadència abismal del barri, unida a una inseguretat ciutadana que és insostenible”, afirma.

Diu que la presència policial "no és suficient", i apel·la als governs locals, regionals i nacionals perquè actuïn. Demana "que mirin pels veïns i els comerciants que cada dia pateixen els robatoris d'aquests grups de persones que són aquí per fer el mal".

Exclama que "això no ho vull per al meu barri, no ho vull per a la meva ciutat i no ho vull per al meu país". Alerta que els ciutadans "estem indefensos davant aquesta barbàrie que està succeint". Espera "que no ofengui ningú", però reitera que "necessitem aturar això".

Que una persona amb la rellevància pública de Nacho Guerreros parli amb aquesta franquesa ajuda a visibilitzar el problema. La seva veu i les xarxes socials donen ressò a una situació que sovint és ocultada pels mitjans generalistes. La immigració massiva i la inseguretat s'han convertit en les principals preocupacions dels ciutadans espanyols.

Gran impacte a les xarxes

La denúncia de Nacho Guerreros ha tingut un gran impacte a les xarxes socials. Diversos comptes de X han difós el vídeo, que s'ha viralitzat en qüestió d'hores. Molts ciutadans han deixat el seu comentari, aplaudint les paraules de l'actor.

"És un pas, sens dubte, i un pas valent, sabent de la vessant ideològica que corca el seu gremi professional". Això opina el periodista Rubén Pulido. La seva valoració és compartida per molts altres usuaris de X, que afirmen que "els progres comencen a desertar en massa davant la realitat".

"És un avanç important", diu una altra usuària, "molta gent que defensava abans aquesta situació s'està adonant que és un error. La majoria estan patint als seus barris focus d'inseguretat i perill". Es repeteix molt el missatge "estem despertant".