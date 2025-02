L'entorn de Junts critica el pacte amb el PSC per fer fora Sílvia Orriols

ERC i Junts encaren aquest dimarts la recta final de les negociacions per la moció de censura a Ripoll. Els dos principals partits de l'oposició celebraran una última reunió amb PSC i CUP per tancar els últims serrells. L'operació deixarà fora de l'alcaldia a Sílvia Orriols, i instaurarà un nou govern conformat pels partits del cordó sanitari.

Els partits negocien els detalls de l'acord d'investidura, però també amb la mirada llarga. Busquen una fórmula que doni estabilitat a la política municipal a mitjà i llarg termini. La moció de censura a Ripoll tindrà també el seu eco en la política autonòmica.

La gran incògnita ara és quin cost polític tindrà per a ERC i Junts haver arrabassat l'alcaldia a Aliança Catalana per pactar amb el PSC. De moment ja s'estan començant a veure fissures internes en els partits processistes. El flanc independentista de Junts, sense anar més lluny, qüestiona obertament la maniobra.

Germà Bel expressa el seu escepticisme

La notícia que el PSC ha acceptat entrar en el nou govern de Ripoll ha caigut malament en amplis sectors dels partits processistes. Consideren inacceptable pactar amb el 155 per arrabassar l'alcaldia a una formació independentista.

L'exdiputat Germà Bel, de l'entorn de Junts, ha advertit que l'operació sortirà malament i ha recordat el que va passar a Badalona. Allà, el cordó sanitari contra Xavier García Albiol només va servir per enfortir-lo i que obtingués la majoria absoluta.

Els comentaris a la seva publicació a X evidencien que no està sol en aquesta opinió. Són molts els qui pensen que "ERC i Junts per fi s'han tret la màscara" i que "en les pròximes eleccions algú traurà molts vots". Hi ha qui pensa que la moció de censura a Ripoll pot marcar un abans i un després en el declivi dels partits processistes i l'ascens d'Aliança Catalana.

Qui també ha estat molt taxativa al respecte ha estat Pilar Rahola.

L'amiga de Junts i Carles Puigdemont ha replicat les paraules de la pròpia Orriols quan va parlar de "cop d'estat a Ripoll". Per a Rahola és "un cop d'estat contra natura" que no farà més que reforçar la líder d'Aliança Catalana.

L'independentisme, dividit

Els sectors oficials d'ERC i Junts avalen sense fissures la moció de censura a Ripoll. Ho veuen com un acte de responsabilitat per frenar l'extrema dreta, però també com una oportunitat per tallar les ales a Aliança Catalana.

Però les bases d'aquests partits i de l'independentisme en general estan dividides. Un altre dels líders independentistes que s'ha oposat al cordó sanitari a Ripoll és Josep Costa. L'exvicepresident del Parlament, exdiputat de Junts i dirigent de l'ANC ha qualificat de "disbarat" substituir Orriols "per un tripartit amb el PSC".

"El cordó sanitari també calia fer-lo al PSOE", ha exclamat.

L'opinió de Costa té un valor especial perquè en diverses ocasions ha mostrat la seva distància ideològica amb Sílvia Orriols. Això indica que en l'independentisme, fins i tot gent a les antípodes d'Aliança Catalana consideren una aberració la moció de censura.