Las encuestas ya sitúan al PSOE por debajo de los 100 diputados, y a Vox con más de 60

Mientras Pedro Sánchez disfruta de sus vacaciones doradas, su partido sigue hundiéndose en las encuestas irremediablemente. El último sondeo de Electomanía confirma el vuelco político en España a raíz de los escándalos de presunta corrupción en el PSOE. Los socialistas caen ya por debajo de los cien diputados, mientras que Vox sigue siendo el partido que más crece.

La encuesta elaborada por EM-Analytics da como vencedor al PP, aunque Feijóo no lograría mejorar los resultados de 2023 y se quedaría con 137 escaños. De ser así, sería un auténtico fracaso para un Feijóo que parece incapaz de capitalizar la crisis socialista. Esto reabre el debate interno sobre si es el candidato idóneo para afrontar este momento decisivo para el PP.

Vox, en cambio, se consolida como el partido que más crece. En esta encuesta le sitúan con 62 escaños, el resultado más abultado obtenido hasta ahora por Santiago Abascal en los sondeos. Esto dejaría a su partido muy cerca de un histórico sorpasso a los socialistas.

Según este sondeo el PSOE sufriría un durísimo castigo en las urnas y pasaría de 121 a 98 escaños en el Congreso de los Diputados. Hasta ahora las encuestas venían marcando una caída del voto socialista, que sin embargo se mantenía por encima de los cien. Los 12 escaños de Sumar y los 9 de Podemos dejarían la coalición de izquierdas muy lejos de la mayoría necesaria para gobernar.

Esta encuesta vuelve a demostrar que ahora mismo PP-Vox es la coalición favorita de los españoles para gobernar España en los próximos años. La intención de Génova sigue siendo un Ejecutivo de Feijóo en minoría con apoyo externo del PSOE. Pero para eso necesita una mayoría más holgada y ampliar su distancia con Vox.

¿Junts en un Gobierno del PP?

Si los de Abascal siguen creciendo y Feijóo no consigue mejorar sus resultados, la fórmula de la Gran Coalición podría quedar en entredicho. Según esta encuesta, Feijóo solo podría sumar eventualmente los 6 diputados del PNV y el de Coalición Canaria. Eso le obligaría a gobernar con 144 diputados, lo cual supondría un gobierno muy débil.

Aunque en la fórmula podría entrar también Junts, a quien esta encuesta da 8 diputados. Hace tiempo que se especula sobre un posible acercamiento entre Alberto Núñez Feijóo y Carles Puigdemont. Pero Junts y Vox son excluyentes, así que el apoyo de los nacionalistas catalanes solo podría prosperar ante el escenario de la Gran Coalición.

El sondeo da 7 votos a ERC; que igual que Bildu quedaría fuera del gobierno por primera vez desde 2019. La pregunta ahora es si el PSOE estaría dispuesto a apoyar un gobierno de derechas formado eventualmente por PP, PNV y Junts. O si los socialistas prefieren abrir la puerta del gobierno a Vox como una estrategia para disparar la crispación política y desgastar a Feijóo.