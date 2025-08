Una enquesta augura un empat entre Vox i Junts a Catalunya

Una enquesta de Sigma Dos per a El Mundo confirmava aquest cap de setmana l'enfonsament de Pedro Sánchez i l'ascens imparable de la dreta. Especialment de Vox, que li robaria tres escons al PSOE i es consolidaria com el partit que més creix. Hi ha una dada que crida especialment l'atenció, i que pot llegir-se en clau catalana.

A Catalunya, segons aquest sondeig, Junts i Vox empatarien a cinc escons. El PSOE tornaria a guanyar les eleccions encara que perdria un diputat, de 19 a 18. El PP passaria de cinquena a segona força, pujant de 6 a 9 escons.

El partit d'Alejandro Fernández avançaria Sumar, ERC i Junts, que a les eleccions de 2023 van obtenir set representants. Esquerra es mantindria amb set diputats, però Junts en perdria dos i Sumar quatre. Vox guanyaria tres escons i passaria de dos a cinc.

L'enquesta també dona un diputat a Podemos, que a les últimes eleccions generals no es va presentar a Catalunya. No reflecteix en canvi la possible influència que tindria Aliança Catalana. La formació de Sílvia Orriols no té la intenció de presentar-se a les eleccions espanyoles, encara que una enquesta recent els donava dos escons a Madrid.

El cordó sanitari dispara Vox a Catalunya

Aquest sondeig reflecteix l'enfonsament de l'esquerra i el processisme a Catalunya. Sumant PSC, ERC, Sumar i Junts, aquests partits perdrien set diputats. La CUP, que va perdre la seva representació a Madrid a les passades eleccions, seguiria fora de l'hemicicle.

Això contrasta amb l'auge de la dreta, ja que mentre l'esquerra perd set diputats PP i Vox en guanyarien sis. Però és especialment significatiu l'empat entre Junts i Vox. No només perquè certifica l'enfonsament de Junts a les enquestes, sinó també perquè Puigdemont intenta contrarestar el seu declivi atacant la "extrema dreta".

Vox està basant la seva estratègia a Catalunya en la denúncia de la decadència després d'una dècada de governs processistes. Se centra sobretot en temes com la immigració i la inseguretat. El cordó sanitari aplicat per la resta de partits excepte PP no només no perjudica Vox i Aliança Catalana, sinó que està augmentant els seus suports.

Puigdemont n'és el millor reflex. Encara que dedica bona part del seu temps a atacar la "extrema dreta" a les seves xarxes socials, aquests partits li estan menjant la torrada. Sembla que l'expresident ha perdut bona part de la seva influència a Catalunya.

També el president del Parlament, Josep Rull, ha jugat un paper important en la censura als partits dissidents. Rull sol interrompre i esmenar Vox i Aliança Catalana mentre mostra màniga ampla amb altres partits com Comuns i la CUP. Això està passant factura a Junts, que ja es va veure obligat a desmarcar-se del cordó sanitari a Ripoll.

Càstig al pacte amb Pedro Sánchez

El sondeig mostra també un vot de càstig a Junts pel seu suport a Pedro Sánchez. Mentre que els votants d'ERC avalen l'estratègia de suport als socialistes, Junts pateix de manera especial el seu suport a Pedro Sánchez.

En l'equador de la legislatura, Puigdemont no ha aconseguit cap dels grans compromisos que va aconseguir arrencar al PSOE. L'amnistia segueix sense aplicar-se, el català a Europa va de fracàs en fracàs, i les competències en immigració segueixen sense transferir-se. El que Waterloo va vendre com un acord històric va camí de ser un fiasco sense precedents.

En el seu afany desesperat per aconseguir les seves concessions, Puigdemont es veu obligat a sostenir un govern esquitxat per la corrupció. ERC pot apel·lar a la contenció de l'extrema dreta, però això no funciona en l'electorat juntaire. Això està passant factura a Carles Puigdemont, que des de l'acord amb Pedro Sánchez no aixeca cap en les enquestes.