Una encuesta augura un empate entre Vox y Junts en Cataluña

Una encuesta de Sigma Dos para El Mundo confirmaba este fin de semana el hundimiento de Pedro Sánchez y el imparable ascenso de la derecha. Especialmente de Vox, que le robaría tres escaños al PSOE y se consolidaría como el partido que más crece. Hay un dato que llama especialmente la atención, y que puede leerse en clave catalana.

En Cataluña, según este sondeo, Junts y Vox empatarían a cinco escaños. El PSOE volvería a ganar las elecciones aunque perdería un diputado, de 19 a 18. El PP pasaría de quinta a segunda fuerza, subiendo de 6 a 9 escaños.

El partido de Alejandro Fernández adelantaría a Sumar, ERC y Junts, que en las elecciones de 2023 obtuvieron siete representantes. Esquerra se mantendría con siete diputados, pero Junts perdería dos y Sumar cuatro. Vox ganaría tres escaños y pasaría de dos a cinco.

La encuesta también da un diputado a Podemos, que en las últimas elecciones generales no se presentó en Cataluña. No refleja en cambio la posible influencia que tendría Aliança Catalana. La formación de Sílvia Orriols no tiene la intención de presentarse a las elecciones españolas, aunque una enecuesta reciente les daba dos escaños en Madrid.

El cordón sanitario dispara a Vox en Cataluña

Este sondeo refleja el hundimiento de la izquierda y el procesismo en Cataluña. Sumando a PSC, ERC, Sumar y Junts, estos partidos perderían siete diputados. La CUP, que perdió su representación en Madrid en las pasadas elecciones, seguiría fuera del hemiciclo.

Esto contrasta con el auge de la derecha, ya que mientras la izquierda pierde siete diputados PP y Vox ganarían seis. Pero es especialmente significativo el empate entre Junts y Vox. No solo porque certifica el hundimiento de Junts en las encuestas, sino también porque Puigdemont intenta contrarrestar su declive atacando a la "extrema derecha".

Vox está basando su estrategia en Cataluña en la denuncia de la decadencia tras una década de gobierno procesistas. Se centra sobre todo en temas como la inmigración y la inseguridad. El cordón sanitario aplicado por el resto de partidos excepto PP no solo no perjudica a Vox y Aliança Catalana, sino que está aumentando sus apoyos.

Puigdemont es el mejor reflejo de esto. Aunque dedica buena parte de su tiempo a atacar a la "extrema derecha" en sus redes sociales, estos partidos le están comiendo la tostada. Parece que el expresident ha perdido buena parte de su influencia en Cataluña.

También el presidente del Parlament, Josep Rull, ha jugado un papel importante en la censura a los partidos disidentes. Rull suele interrumpir y enmendar a Vox y Aliança Catalana mientras muestra manga ancha con otros partidos como Comuns y la CUP. Esto está pasando factura a Junts, que ya se vio obligado a desmarcarse del cordón sanitario en Ripoll.

Castigo al pacto con Pedro Sánchez

El sondeo muestra también un voto de castigo de Junts por su apoyo a Pedro Sánchez. Mientras que los votantes de ERC avalan la estrategia de apoyo a los socialistas, Junts sufre de forma especial su apoyo a Pedro Sánchez.

En el ecuador de la legislatura, Puigdemont no ha conseguido ninguno de los grandes compromisos que logró arrancar al PSOE. La amnistía sigue sin aplicarse, el catalán en Europa va de fracaso en fracaso, y las competencias en inmigración siguen sin transferirse. Lo que Waterloo vendió como un acuerdo histórico va camino de ser un fiasco sin precedentes.

En su afán a la desesperada por conseguir sus concesiones, Puigdemont se ve obligado a sostener a un gobierno salpicado por la corrupción. ERC puede apelar a la contención de la extrema derecha, pero eso no funciona en el electorado juntaire. Esto está pasando factura a Carles Puigdemont, que desde el acuerdo con Pedro Sánchez no levanta cabeza en las encuestas.