Enfonsen el diputat de la CUP, Dani Cornellà, després de prendre’s malament una crítica
L'esperit del 'no a tot' encara empeny molt la CUP
La picabaralla de tuits entre Dani Cornellà, diputat de la CUP, i membres de l'Institut Ostrom ha desfermat una polèmica que ha deixat Cornellà en una posició incòmoda. L'incident va començar quan Cornellà va criticar un projecte en l'àmbit de la transició energètica. Fidel a la tradició del seu partit del 'no a tot', Cornellà al·legava raons variades contra el projecte.
Cornellà va publicar un tuit en què exigia una transició energètica “pactada i planificada amb el territori” i es va mostrar en contra dels “macroprojectes especulatius” que, segons ell, “destrueixen el medi”. Aquesta crítica va ser resposta per Enric Herrera, fundador de l'Institut Ostrom. Herrera l'acusava de formar part d'un grup de "conservadors nimbys" que, amb el seu "xamanisme pseudoecologista", estaven fent el joc a la indústria del petroli.
La picabaralla d'acusacions no va quedar aquí. Cornellà va replicar durament a través d'un altre tuit, qualificant els membres de l'Institut Ostrom de "liberals". De passada, els acusava d'estar en contra de la gent treballadora i de la regulació del lloguer per garantir habitatges a preus assequibles. A més, Cornellà va carregar contra el suport dels membres de l'Institut Ostrom a les energètiques, tant a les de petroli com a les renovables, i els acusava de ser responsables de destruir el medi ambient i perjudicar l'agricultura:
Suport real a la indústria local
Tanmateix, la resposta més contundent va venir de Pau Vila, que va aprofitar l'oportunitat per donar una lliçó de transparència. Vila va revelar que l'Institut Ostrom havia impulsat el parc fotovoltaic més gran de la demarcació, un projecte en terrenys classificats com a primaris. Segons Vila, aquest parc ajudaria a reduir en 300.000 euros anuals la factura d'Iberdrola a una empresa local, LC Paper, durant els pròxims 15 anys:
Vila també va deixar clar que, malgrat les acusacions de Cornellà, els membres de l'Institut Ostrom no estaven lligats a interessos energètics malintencionats. Al contrari, insistia que estaven compromesos amb projectes que, segons ell, beneficiaven la comunitat. En el seu tuit final, Vila no va dubtar a ironitzar sobre la postura del diputat de la CUP, acusant-lo d'estar “a l'equip Iberdrola”, i fins i tot “a l'equip Repsol”.
