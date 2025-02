Per què les eleccions a Alemanya d'aquest diumenge marcaran el futur d'Europa?

Alemanya celebra aquest diumenge unes eleccions crucials no només per al país sinó també per al futur immediat d'Europa. Els resultats podrien consolidar l'statu quo actual o marcar l'inici d'un canvi que fa temps que es gesta. Atenent les enquestes, ara mateix només s'observen dos escenaris: continuïtat o ruptura.

La CDU parteix com a favorita amb el 30% en intenció de vot, mentre que la socialdemocràcia, enfonsada en el 15%, intenta treure el cap. Al mig, la incògnita d'AfD, el partit antiimmigració que ja supera el 20% en els sondejos.

Descartada l'aliança d'esquerres (els números no donen), només hi ha dues possibilitats. O una Gran Coalició entre la CDU i l'SPD per salvar l'establishment, o un pacte CDU-AfD per donar un gir ultraconservador al país.

Els alemanys voten aquest diumenge amb la recessió econòmica i la crisi migratòria i de seguretat de fons. Les eleccions d'aquest diumenge marcaran el futur d'Europa en dos sentits. D'una banda l'equilibri de forces (polarització esquerra-dreta), i de l'altra el rumb de les polítiques de la unió en els pròxims anys.

El tauler polític

L'establiment d'un govern ultraconservador a Alemanya tancaria el cercle iniciat fa tres anys amb l'onada dretana al vell continent. Va començar pels països nòrdics per després estendre's al cor de la vella Europa (Holanda, Dinamarca, Àustria), i fins i tot a l'Europa meridional (Itàlia).

L'auge dels partits antiimmigració i ultranacionalistes, juntament amb l'enfonsament de la socialdemocràcia, ha modificat la fisonomia política d'Europa. També ha canviat el rumb de les polítiques comunitàries. Per exemple, trencant el tabú de la seguretat i imposant una reforma del Pacte de Migració i Asil en un sentit restrictiu.

França, Espanya i Alemanya són fins ara l'excepció, encara que la realitat també està canviant.

A França el govern macronista fa aigües. Al nostre país Pedro Sánchez està més a prop de les eleccions anticipades que del segon any de legislatura.

El que passi a Alemanya podria aïllar encara més aquests països (o al contrari, marcar el camí de les grans coalicions centristes).

El futur d'Europa

Alemanya evidencia també la decadència del projecte europeu i de les seves elits, reflectida en el fracàs de les seves polítiques. La immigració és el gran paradigma. El 'volem acollir' ha derivat en una crisi migratòria angoixant (de la qual ni tan sols s'albira el final) i en una galopant crisi de seguretat.

Però en les eleccions alemanyes també es decideix el futur d'Ucraïna, la recessió econòmica i la transició verda. Tot això assenyala el fracàs de les polítiques imposades per l'establishment en les últimes dues dècades.

L'aliança centrista (UCD-SPD) marcarà un gir a la dreta des del continuïsme, però el projecte europeu i l'Agenda 2030 seguiran intactes. En canvi, un govern amb AfD canviaria radicalment les coses. Apuntalaria el canvi de paradigma global després de la victòria de Donald Trump i sentenciaria de mort l'esquerra globalista.