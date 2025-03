Un veneçolà a Catalunya: 'Des que vaig marxar de Veneçuela no sentia aquesta inseguretat'

La seguretat ha passat a ser una qüestió d'estat a Catalunya. La deixadesa, i fins i tot la permissivitat dels governants durant anys, ha degenerat en una situació insostenible en moltes ciutats catalanes. Les xifres parlen d'un augment dels delictes més greus, que augmenta la sensació d'inseguretat per part dels ciutadans.

No tots pensen igual. L'esquerra acusa la “ultradreta” d'inflar les dades per crear una falsa sensació d'inseguretat en la ciutadania. Segons ERC i altres formacions, tot és una qüestió de falses percepcions.

Alicia Sanz, que es va presentar a les passades eleccions catalanes pel Frente Obrero, ha entrevistat diversos veïns farts de la inseguretat a Terrassa. El lloc no és casual. Aquesta ciutat ha estat de les que ha experimentat un major creixement de la inseguretat, especialment als barris més humils i degradats.

Comerciants i veïns del barri de les Arenes de Terrassa han posat veu a la situació de delinqüència que es viu a la ciutat. Entre tots ells, crida l'atenció el testimoni d'Héctor, un veneçolà que porta sis mesos a Espanya. “Des que vaig marxar del meu país no havia tornat a sentir-me insegur caminant pel carrer”, ha assegurat.

El testimoni d'Héctor

Això crida molt l'atenció, perquè Veneçuela té una de les ràtios més altes d'inseguretat de tot el món. No obstant això, Héctor ho té clar. Veu similituds entre Terrassa i Veneçuela.

"Vaig ser víctima de la delinqüència a Veneçuela moltes vegades, i ara torno a sentir aquesta por caminant pel carrer", explica. Nega que Espanya sigui un país racista. Considera que el problema ve motivat sobretot per "gent d'altres cultures molt diferents que no volen integrar-se".

Héctor creu que la policia està lligada de mans i peus a l'hora de frenar la delinqüència. "Si detenen un delinqüent i l'endemà està al carrer, la policia es cansa i la gent es cansa", explica.

Reflex del que passa a Catalunya

César, veí de les Arenes, lamenta la degradació del barri i assenyala clarament immigrants marroquins que no volen integrar-se. Explica que abans hi havia espais per sortir tranquil·lament de nit i on ara la gent ja no s'atreveix a sortir. Ell mateix té por de passejar tranquil·lament perquè "hi ha gent que et pot increpar o robar".

Un altre veí explica que aquest era un barri residencial i una de les millors zones de Terrassa. "Ara han vingut i han ocupat els pisos més barats, portem una ratxa de robatoris al carrer", explica. Ell mateix va patir un robatori recentment de dos nois adolescents, i a una amiga seva la van atracar mentre treia diners del caixer.

Antonio és el propietari d'un bar regentat per quatre generacions de la seva família, durant més de cinquanta anys. Explica que les Arenes ha estat sempre un barri de gent molt humil i treballadora. Ara diu que ja roben fins i tot de dia i culpa les lleis de la permissivitat que ha portat a aquesta situació.

Al vídeo també apareixen dues veïnes fartes del relat oficial sobre la seguretat a Catalunya. "No són casos aïllats ni percepcions", exclamen, i assenyalen multireincidents d'origen marroquí. Lamenta que hi hagi por a parlar d'aquestes coses.