La Seu d'Urgell oferirà places de funcionari a immigrants il·legals gràcies a la CUP

Els immigrants il·legals tindran ara una possibilitat de ser treballadors públics a la Seu d'Urgell. L'Ajuntament d'aquesta localitat del Pirineu ha aprovat aquesta setmana una polèmica moció presentada per la CUP i que consisteix a facilitar l'accés a la feina a estrangers, fins i tot a aquells que viuen de manera irregular a Catalunya.

La proposta de la CUP planteja la possibilitat de reservar places a l'Ajuntament per a immigrants sense papers. I l'objectiu, segons van defensar els cupaires d'aquest municipi, és fer de la seva ciutat un lloc "més acollidor".

Tot i que la moció va ser presentada per la CUP, es va poder aprovar gràcies als vots i suport de l'equip de govern local. Un equip de govern format per Compromís, que és la marca municipalista del PSC. Els dos partits van sumar un total de 9 vots a favor i de res van servir els vots en contra d'Esquerra Republicana de Catalunya i Junts.

La portaveu de la CUP, Núria Valls, va defensar la moció assenyalant que es tracta d'una mesura per "facilitar l'accés a la feina als immigrants", especialment a aquells que han arribat recentment a la ciutat. Molts d'aquests immigrants han estat expulsats d'Andorra, segons van informar mitjans locals com Ràdio Seu. El text aprovat indica que la reserva de places municipals per a immigrants en situació irregular es faria sempre que fos possible, i en cas de ser necessari, es contemplaria l'opció d'atorgar ajudes públiques per fer viable la mesura.

La moció ha generat debat entre els partits locals. Mentre que els membres del govern municipal van donar suport a la proposta, els grups de l'oposició es van mostrar en desacord, preocupats per les possibles complicacions que aquesta mesura podria generar en la gestió local. I ja no només això, sinó també els perills respecte a un possible efecte crida que pot acabar provocant aquesta política.