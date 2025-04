Una altra derrota woke: Donald Trump acaba amb les quotes a l'administració pública

Donald Trump ha assestat un altre cop al llegat ideològic de l'administració Biden. El Departament d'Eficiència Governamental i el Departament d'Estat han suprimit les quotes de gènere en l'administració pública. A partir d'ara s'avaluarà els funcionaris pel seu rendiment real i no pel seu gènere, raça o adhesió al dogma identitari.

El govern de Joe Biden va introduir l'obligació d'incloure criteris de diversitat i inclusió en les avaluacions de diplomàtics i funcionaris. Un 20% de l'avaluació es basa en la seva adhesió a la ideologia de gènere que promocionava el govern.

Donald Trump va anunciar durant la seva campanya electoral que si arribava a la Casa Blanca seria implacable amb les lleis ideològiques impulsades pels demòcrates. Entre els seus objectius hi havia acabar amb les quotes de gènere per primar el mèrit i l'eficiència. L'administració Trump ho ha reivindicat com una decisió “històrica” que acaba amb l'arbitrarietat i la mediocritat per afavorir el mèrit i la capacitat.

Trump contra el llegat woke

Donald Trump fa així un altre pas en el desmantellament del programa woke implementat pel govern demòcrata durant el mandat de Joe Biden. La seva primera mesura com a president va ser signar els decrets que revertien les lleis ideològiques i els programes de diversitat. Va exigir a l'administració reconèixer només dos gèneres, tractar homes i dones pel seu sexe biològic, i frenar la promoció de la ideologia de gènere.

Ara, en virtut d'aquest nou decret, accediran a l'administració els que millor nota treguin en l'avaluació. En l'avaluació deixarà d'haver-hi criteris ideològics, de gènere o de raça. És a dir, accediran els millor preparats, i no per qüestions arbitràries que res tenen a veure amb el mèrit.

El debat sobre les quotes

Les quotes de gènere, de les quals Espanya va ser pionera, tenien com a objectiu obligar l'administració i les empreses a tenir un mínim de dones contractades. La seva intenció era corregir la desigualtat endèmica entre homes i dones. L'aprovació de la Llei Trans va introduir també les quotes LGTBI, que estableix l'obligació de contractar un mínim de persones amb diversitat sexual.

La idea de les quotes parteix de la idea que davant els mateixos resultats l'administració i les empreses trien sempre els homes. El mateix passa amb altres minories com els trans o els immigrants, que es veuen discriminats en la contractació.

Els detractors de les quotes consideren que perjudica l'eficiència i discrimina els homes per la seva mera condició biològica. Per exemple, les quotes poden fer que un home amb una nota més alta quedi fora de la selecció en benefici d'una dona menys preparada.