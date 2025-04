L'ANC ataca ara els Mossos i els anomena 'col·laboracionistes'

L'Assemblea Nacional Catalana intenta treure el cap en plena debacle de les entitats i els partits processistes. L'entitat que presideix Lluís Llach intenta guanyar múscul al carrer aprofitant el descontentament social amb temes com Rodalies. En paral·lel, segueix vestint el seu discurs de l'acostumat victimisme que tants rèdits va donar en el moment àlgid del Procés.

En aquesta línia, l'ANC denuncia una nova campanya repressiva de l'Estat espanyol contra l'independentisme. El motiu és el judici als encausats pels aldarulls del 8 d'agost, durant el show del retorn de Carles Puigdemont.

Missatge delirant de Jordi Pesarrodona

Aquesta setmana estava citat un d'ells als jutjats. L'ANC va convocar juntament amb els CDR i altres organitzacions independentistes una concentració de suport. El coordinador de l'entitat i mà dreta de Lluís Llach, Jordi Pesarrodona, va gravar un vídeo en què carregava durament contra la policia autonòmica catalana.

En el vídeo anomena els Mossos “col·laboracionistes de l'Estat espanyol” i els atribueix una campanya de persecució a l'independentisme. “L'estat repressiu espanyol ha tornat a atacar sense contemplacions. Ara arran del dia que els Mossos van gasejar tanta gent que vam anar a rebre el legítim president”, diu en el seu speech.

Pesarrodona afirma convençut que l'Estat “necessita tornar a perseguir independentistes”. Diu que “és el llenguatge de la por, el llenguatge de la repressió”. Però adverteix que no ho aconseguiran, “perquè tots els que estàvem allà sabem com contrarestar tots aquests atacs”.

Finalment es dirigeix a l'Estat repressor de tu a tu, amb un desafiament. “No us en sortireu amb la vostra, perquè nosaltres aconseguirem la llibertat del nostre país, de Catalunya”.

L'ANC, al servei de Puigdemont

Malgrat voler mostrar equidistància, l'ANC cada cop dissimula menys el seu servilisme cap a Junts i Carles Puigdemont. L'entitat ja va dir en el seu moment que el retorn de Carles Puigdemont havia estat beneficiós per a la causa independentista. Però la majoria d'independentistes van passar de Puigdemont, al qual segueixen considerant un traïdor.

Ara tornen a carregar contra el paper dels Mossos d'Esquadra aquell 8 d'agost. L'entitat presidida per Lluís Llach critica la duresa emprada per dissuadir la multitud. Així com el dispositiu que va blindar el Parlament per evitar que l'expresident fugit assistís al ple d'investidura.

La realitat és que gràcies a partits com Junts i entitats com l'ANC l'independentisme ha tocat fons en les enquestes. Des de 2017 fins ara ha passat d'un 48% de suports a un 38%. Malgrat això, gent com Puigdemont i Pesarrodona segueixen entestats en el mateix discurs.