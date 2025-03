VÍDEO | Els disturbis a Salt: el cas que evidencia la decadència de Catalunya

Violència descontrolada a Salt, convertida en una no-go zone. És a dir, zones en les quals la policia no pot imposar l'ordre. Per ara, dues nits de disturbis amb diversos detinguts i agents de policia agredits. I tot, en el cas d'un imam que volia okupar un pis.

Tot plegat comença pel desallotjament d'aquest imam, que feia 5 anys que no pagava la hipoteca i que no complia els requisits per ser considerat vulnerable perquè té un sou massa alt.

Aquest imam, després de ser desallotjat, va intentar okupar el mateix pis. Els Mossos li van parar els peus i tot això ha derivat en aquestes lamentables imatges de violència als carrers de Salt.

Mentrestant, l'esquerra aplaudeix els violents i TV3 justifica els aldarulls provocats per aquests salvatges.

Sens dubte, el cas de Salt evidencia alguns dels principals problemes d'aquesta Catalunya decadent. Violència, okupació, islamització, no-go zones, abús de serveis socials, una premsa vergonyosa i una esquerra que defensa els delinqüents i els fa passar per víctimes.