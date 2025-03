VÍDEO | Los disturbios en Salt: el caso que evidencia la decadencia de Cataluña

Violencia descontrolada en Salt, convertida en una no go zone. Es decir, zonas en las que la policía no puede imponer el orden. Por el momento, dos noches de disturbios con varios detenidos y agentes de policía agredidos.

Y todo, en el caso de un imán que quería okupar un piso. Todo ello comienza por el desalojo de este imán, que llevaba 5 años sin pagar la hipoteca y que no cumplía los requisitos para ser considerado vulnerable porque tiene un sueldo demasiado alto.

Este imán, después de ser desalojado, intentó okupar el mismo piso. Los Mossos le pararon los pies y todo ello ha derivado en estas lamentables imágenes de violencia en las calles de Salt.

Mientras, la izquierda aplaude a los violentos y TV3 justifica los altercados provocados por estos salvajes.

Sin duda, el caso de Salt evidencia algunos de los principales problemas de esta Cataluña decadente. Violencia, okupación, islamización, no-go zones, abuso de servicios sociales, una prensa vergonzosa y una izquierda que defiende a los delincuentes y los hace pasar por víctimas.