Més violència a Catalunya: el vandalisme nocturn s'apodera d'una important ciutat

Els catalans han seguit amb preocupació els disturbis que aquestes últimes nits han encès els carrers de Salt (Girona). Però no és l'única ciutat on s'han produït aldarulls. Mataró és una altra ciutat afectada per la violència, en aquest cas pel vandalisme nocturn desfermat en les últimes nits.

Aquesta ciutat de 130.000 habitants a la comarca del Maresme porta diverses nits patint episodis de vandalisme. L'última va tenir lloc fa dues nits, quan uns piròmans van cremar diversos contenidors a la zona de Rocafort i El Palau.

Segons fonts policials citades per El Capgròs, en qüestió de pocs minuts van cremar diversos contenidors en diversos punts de la ciutat. Això se suma als episodis viscuts en nits anteriors. Com la matinada de l'11 de març, quan els bombers van realitzar cinc intervencions per contenidors cremats.

Però a més, els veïns asseguren que no es tracta només de contenidors cremats. Pel que sembla els vàndals han provocat altres problemes, com destrossar el mobiliari urbà i pintar les parets. Fins i tot llançar objectes a la policia i als bombers.

L'ajuntament haurà de pagar ara els desperfectes amb el pressupost municipal, que surt de la butxaca dels veïns. Cada contenidor costa prop de dos mil euros, cosa que suposa gairebé deu mil euros en només una nit. L'any passat van cremar 64 contenidors a Mataró i 153 al Maresme, segons el citat mitjà.

Catalans cansats de tanta inseguretat

Crida l'atenció un dels comentaris de la notícia al digital local. “Ja veiem qui ho està provocant tot, aquí ens ho podem imaginar només veient estadístiques de detencions i percentatges a les presons. Però el problema és Vox, o l'Orriols. En tot cas, que Vox o AC pugin només té un culpable”, diu aquest ciutadà.

Un veí alerta que a Mataró s'estan creant zones no-go, és a dir, on la policia amb prou feines té ja autoritat. Són zones preses per la delinqüència, on s'han creat espais d'impunitat. Per a aquest veí, els qui tenen la culpa són “els polítics que viuen als mons de yupi”.

Un altre veí apunta que la policia amb prou feines patrulla en barris com Rocafort, que s'han convertit en territoris al marge de la llei. Un català lamenta que són escenes “del tercer món”, i que així “no es pot viure”. Adverteix que s'ha descontrolat tot i que les lleis i els polítics no serveixen per a res.