L'esquerra catalana justifica els disturbis dels immigrants proocupació a Salt

La policia va executar el divendres 7 de març una ordre de desallotjament d'una família subsahariana a Salt. Feia cinc anys que no pagaven el lloguer i tampoc complien els requisits de vulnerabilitat per accedir a un habitatge social. El dilluns 10, el cap de família, imam d'una mesquita del municipi, va ser enxampat in fraganti mentre intentava entrar a l'habitatge de manera il·legal.

Una concentració d'immigrants i activistes d'extrema esquerra va acabar amb aldarulls i llançament de pedres contra la policia. Les organitzacions radicals van convocar una nova manifestació el dimarts, que va desencadenar disturbis encara més grans.

Autoritats i policia han mostrat la seva preocupació davant la violència desfermada a Salt. En canvi, l'esquerra catalana s'ha dedicat aquestes últimes hores a aclamar els disturbis i els atacs contra la policia. Consideren que estan justificats per la defensa d'un habitatge digne i contra el racisme institucional.

Comunicat del Sindicat de l'Habitatge

El Sindicat de l'Habitatge de Salt ha estat una de les organitzacions més actives durant les protestes aquests dies. Arran dels aldarulls va emetre un comunicat on exigeix "solucions immediates" al problema de l'habitatge, i "la fi de la violència policial".

El sindicat denuncia "l'abús policial" davant "una família amb quatre menors que intentava exercir el dret a un habitatge digne i adequat". Afirma que això va ser "l'espurna" que va encendre la metxa dels disturbis. "La ciutadania vol solucions davant l'emergència habitacional i reclama la fi de la violència policial", diu el comunicat.

Asseguren que les concentracions han sorgit "de manera espontània". Acusen l'administració de "racisme institucional" per la cadena de desnonaments que afecten, la majoria d'ells, població migrant.

Suport de l'esquerra

Aquesta versió ha comptat amb el suport de la CUP. En la sessió parlamentària d'ahir, la diputada Laure Vega va felicitar i encoratjar en nom del seu partit als musulmans de Salt que van atacar la policia. També ho ha fet Arran, l'organització juvenil de la CUP, que ha mostrat "tot el nostre suport a les afectades i al sindicat i el moviment per l'habitatge".

Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) ha donat la seva pròpia versió dels fets. Afirmen que la família feia temps sense poder pagar la hipoteca per problemes econòmics i els van fer fora sense una solució habitacional. Denuncien que van ser desnonats amb brutalitat policial, i que el pare de família va acabar a l'hospital.

L'activista antiracista Fàtima Aatar diu que "tard o d'hora això havia d'esclatar", i denuncia el desnonament de famílies treballadores, amb menors i sense alternativa habitacional. "L'única opció és ocupar o tornar al pis d'on t'han fet fora per la força. Però és clar, els Mossos tenen carta blanca", lamenta.