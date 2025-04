Crisi dels aranzels: El Govern de Salvador Illa divideix encara més el processisme

Salvador Illa va anunciar en arribar a la Generalitat la seva intenció d'obrir una nova etapa a Catalunya després de deu anys de Procés. Amb els seus encerts i els seus errors, és indubtable que ha aconseguit canviar el centre de gravetat de la política catalana. El PSC no només ha aconseguit que ERC i Junts gravitin al seu voltant, sinó que ha dividit encara més el processisme i ha aprofundit en la seva crisi.

Els últims esdeveniments de la política catalana demostren la distància cada cop més gran entre ERC i Junts, amb el PSC al centre. Salvador Illa ha anunciat la mobilització de 1.500 milions en ajudes i crèdits per fer front als aranzels de Trump. Un anunci que ha evidenciat com de lluny està l'independentisme de la unitat.

Les bases independentistes fa temps que demanen als partits que s'uneixin per fer fora el PSC i restaurar la majoria sobiranista. En lloc d'això, ERC i Junts es barallen entre si i ballen al so que marquen els socialistes. La crisi dels aranzels és el millor exemple.

Junts aprofita per augmentar la pressió

Junts ha aprofitat l'anunci de Salvador Illa per preguntar-li “d'on traurà els diners”, i recordar-li que no té pressupostos. El portaveu Josep Rius ho ha qualificat de “pura gesticulació”. I ha utilitzat la crisi dels aranzels per tornar a evidenciar la “debilitat” del Govern Illa.

Junts ha acusat Salvador Illa de “amagar-se” en delegar en els seus consellers la reunió amb els partits per abordar la crisi. “Evita donar la cara perquè és un president dèbil que no té pressupostos per fer front a la crisi global”, ha dit el portaveu.

Junts torna a culpar el PSOE i el PSC de no tenir pressupostos a Madrid, Catalunya i Barcelona. Encara que mentre augmenta la pressió al govern de Catalunya, continua sostenint el Govern de Pedro Sánchez a Madrid.

ERC tanca files amb el Govern

Davant l'oposició de Junts, ERC ha tancat files amb el Govern davant la crisi comercial que s'acosta. Els republicans han assumit el seu rol de soci estratègic del PSC i han mostrat la seva voluntat d'entesa per donar suport als plans d'inversió. Han advertit que no serà un xec en blanc, i que plantejaran les seves pròpies condicions.

A més, ERC ha deixat clar que la crisi dels aranzels no pot ser l'excusa del PSC per colar l'ampliació de crèdit. Però malgrat els escarafalls, ERC torna a mostrar-se com un soci fiable per als socialistes. Una cosa que els distancia encara més de la unitat d'acció de l'independentisme davant els actuals desafiaments polítics.

La polarització entre ERC i Junts serveix a Salvador Illa per debilitar el flanc independentista a l'oposició. I en la mesura en què tensiona la seva relació amb Junts, fidelitza els republicans i assegura la seva fràgil aritmètica parlamentària.