VÍDEO | L'aplaudit i viral discurs d'Alejandro Fernández sobre la corrupció

La corrupció és un problema, i la seva faceta més preocupant per als ciutadans és que sembla estar a tot arreu. No importa el color del partit: en algun moment, esclata l'escàndol i ningú se'n lliura. Les últimes setmanes n'han donat un bon exemple

En poc temps, hem passat del cas Cerdán al cas Montoro, passant per l'esposa del president i les clavegueres de Ferraz. A més, resulta evident que els partits utilitzen la corrupció com a arma llancívola i element de distracció. Això genera un perfecte caldo de cultiu per a la desafecció política

De tot això n'ha parlat el líder del PP català, Alejandro Fernández, en seu parlamentària. Conscient d'aquesta situació, Fernández destacava que els polítics són el col·lectiu “pitjor valorat entre la nostra societat”. Més en particular, Fernández s'ha referit als casos de corrupció que ara són damunt la taula. “El meu partit va ser severament castigat a les urnes”, admet:

“Amb nosaltres, senyor Illa, no li servirà el ventilador del ‘i tu més’”, li deia Fernández al president Illa. “Amb la corrupció, que cadascú aguanti el seu pal, també al meu partit. Però, senyor Illa, en el cas Koldo, es tracta del seu pal i de la seva vela”

En aquest sentit, el líder popular destacava que Illa és una peça clau del sanxisme, i per tant no és aliè al problema de la corrupció. Fernández li retreu que, en la seva època de Sanitat, Illa tingués llacunes en la vigilància i control. Perquè, com és sabut, tant Koldo com altres implicats presumptament es van servir del ministeri per als seus negocis. “S'hi van ficar fins a la cuina”, conclou

Un altre element per al 2027

Aquest discurs arriba en un moment en què la corrupció torna a ser protagonista de la vida pública. A més, no és un moment qualsevol. I és que, amb una degradació econòmica molt marcada i problema de convivència amb la immigració, la corrupció pesa més que mai

Per la resta, i en l'apartat polític, el PSOE de Sánchez té la intenció d'arribar viu al 2027 a qualsevol preu. Això sense perjudici que Sánchez arribés al poder contra la corrupció del Gobierno de Rajoy. Ironies del destí, cal recordar que l'encarregat de presentar la moció i el discurs va ser José Luis Ábalos