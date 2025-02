1.637 presos a Catalunya han aprofitat un permís per fugar-se en els últims anys

Us imagineu que en poc temps s'haguessin escapat tots els reclusos de les presons de Lledoners i Puig de les Basses? Això és el que ha succeït en els últims 8 anys a Catalunya amb els permisos que es concedeixen als presos en els diferents centres penitenciaris.

Un total de 1.637 delinqüents han aprofitat el permís que se'ls ha atorgat per fugir i no tornar a trepitjar la presó. Es tracta, segons el Codi Penal, d'un delicte de trencament de condemna, castigat amb entre 6 mesos i un any de presó. No obstant això, el problema principal no és només aquesta elevada xifra, sinó la preocupant tendència que vivim en el sistema penitenciari català en els últims anys.

El 2024 es van escapar 242 reclusos aprofitant el permís que se'ls havia concedit. Es tracta de la xifra més alta dels últims anys, segons un informe de Marea Blava, un col·lectiu de treballadors dels centres penitenciaris, al qual ha tingut accés E-Notícies. Curiosament, va ser el segon any amb menys permisos concedits. És a dir, encara que es donen menys permisos, hi ha més casos de fugues.

El percentatge d'interns amb permís que no van reingressar va ser del 5,7% aquest passat any. És gairebé el doble del 3,1% que hi va haver el 2017. De fet, segons l'informe de Marea Blava, en 7 anys els casos de reclusos que aprofiten un permís per no tornar a presó ha augmentat un 67,6%. El 2017 hi va haver 154 casos i aquest 2024, 242.

Per centres penitenciaris, el que té un pitjor percentatge de reclusos que s'han escapat aquest 2024 gràcies a obtenir un permís és Puig de les Basses amb un 7,1%. El segueixen Brians 2 amb un 6,7%, la Presó de Joves (5,2%) i el Centre Obert de Tarragona (4,7%). En xifres absolutes, lidera la taula Brians 2 amb 54 casos, seguit de Puig de les Basses (32), Centre Obert de Barcelona (31) i Quatre Camins (26).

Respecte a la nacionalitat dels interns que aprofiten un permís per escapar-se, no hi ha dades. No obstant això, la presó amb un percentatge més alt de casos, Puig de les Basses, és el segon centre penitenciari amb més reclusos estrangers (només superat per la Presó de Joves, la tercera presó amb un % més alt d'aquesta mena de fugues).