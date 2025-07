Meritxell Budó, exconsellera de la Generalitat, acusa la CUP de masclisme

Meritxell Budó va ser consellera de Presidència i portaveu del Govern amb Quim Torra i Pere Aragonès. Ara és alcaldessa de la Garriga per Junts. Aquesta setmana ha estat protagonista en acusar la CUP de masclisme per una publicació de la formació anticapitalista.

La candidatura de Junts va guanyar les eleccions el 2023 obtenint 8 dels 17 regidors que constitueixen el ple municipal. La segona més votada va ser 100% la Garriga, una llista municipalista que va aconseguir tres seients. Finalment, Junts va pactar amb el PSC i els municipalistes van quedar a l'oposició juntament amb la CUP i ERC.

L'acostament de 100% la Garriga al govern de Meritxell Budó no ha agradat gens a la CUP. Els anticapitalistes van utilitzar una imatge famosa d'internet per escenificar la situació. A la imatge es veu un home caminant pel carrer amb la seva parella mentre mira el darrere d'una altra noia al passar.

És una imatge molt utilitzada a internet per simbolitzar la traïció. Per a la CUP, l'home tafaner és 100% la Garriga, la noia que passa és Meritxell Budó, i la dona traïda són els votants de la llista municipalista. L'alcaldessa ha qualificat la publicació de masclista.

Crítiques a la CUP de la Garriga

Un veí afirma que la publicació és "lamentable", i que "es pot estar d'acord o no amb les coses però sempre hi ha d'haver respecte". Un altre apunta que "són els que després van donant lliçons de feminisme", i dona el seu suport a l'alcaldessa. Molts altres han mostrat el seu suport i han criticat la hipocresia de la CUP.

Efectivament, la publicació probablement no hauria tingut tant ressò si no fos precisament la CUP. Els anticapitalistes es posen com a defensors radicals del feminisme i exemples de puresa. El cartell és certament desagradable, i a més cosifica la dona.

L'alcaldessa ha rebut el suport de Gemma Geis, vicealcaldessa i primera tinenta d'alcalde per Junts a Girona. Ha qualificat la imatge de "repugnant", i ha acusat la CUP de no tenir "capacitat d'arguments".

No és la primera vegada que la CUP es veu embolicada en polèmiques per masclisme. L'organització ha tingut diversos casos d'agressions i denúncies entre les seves files, tot i que moltes vegades han quedat sense aclarir. Militants de la pròpia organització han denunciat un masclisme intrínsec i han acusat la cúpula d'encobrir agressions.