L'ombra d'Artur Mas evidencia la fractura a Junts amb un Puigdemont en hores baixes.

Artur Mas torna a ser notícia per una entrevista a l'Ara on, entre altres coses, proposa la “confrontació directa” amb Aliança Catalana per neutralitzar la seva amenaça. L'expresident ja va ser notícia al febrer per una altra entrevista que va donar molt que parlar. I la setmana passada va intervenir en la comissió d'investigació del Congrés, després de la qual va anunciar la seva intenció de querellar-se per l'espionatge.

És evident que Artur Mas ha anat guanyant protagonisme en l'entorn de Junts, en paral·lel al progressiu desplaçament del sector de Laura Borràs. Això coincideix amb la concentració de poder del sector convergent dins de Junts. També amb el qüestionament a nivell intern de la figura de Carles Puigdemont, fins fa poc intocable.

Mentre la dreta continua guanyant espai dins de Junts, els sectors més esquerrans es resisteixen a desaparèixer. Això impedeix al partit alliberar-se de la bipolaritat que arrossega des de fa temps. Artur Mas no fa més que evidenciar la fractura en l'espai postconvergent.

Artur Mas guanya protagonisme

Artur Mas va començar a guanyar protagonisme durant les negociacions de Carles Puigdemont amb el PSOE per la investidura de Pedro Sánchez. Mas va exercir una notable influència perquè Waterloo pactés finalment amb els socialistes. Mesos després, Puigdemont va copiar l'estratègia de CiU el 2010 per afrontar les eleccions catalanes.

Artur Mas va tenir també un pes específic en el congrés de refundació, el passat mes d'octubre. Un congrés amb el qual Puigdemont va voler reconvertir Junts en un paraigua del moviment independentista. Una cosa així com la Casa Gran del Catalanisme, dissenyada per Artur Mas a l'avantsala del Procés per esgarrapar vots al tripartit.

El mateix Artur Mas va dir a TV3 que el congrés havia suposat "la recuperació de l'espai i el projecte de Convergència". La qual cosa implicava un gir ideològic a la dreta, i "deixar la independència en un segon pla".

Les seves últimes entrevistes confirmen que Junts està donant més protagonisme a Artur Mas, en ple procés de reconversió ideològica del partit. Amb l'entronització de la vella guàrdia convergent, i el desplaçament del sector borrasista, Junts aposta pel retorn de la política davant del fallit experiment de l'activisme. Però hi ha una altra raó darrere del retorn d'Artur Mas.

Puigdemont en hores baixes

Una de les raons per les quals Puigdemont va recuperar Artur Mas per a l'espai postconvergent va ser la seva ascendència entre els empresaris. Artur Mas s'ha referit també a això en l'entrevista d'aquest diumenge. En ple distanciament dels empresaris respecte a Salvador Illa, Mas demana tornar a atreure la confiança de la patronal.

Encara que més erràtic en altres temes, en l'aspecte econòmic Junts està donant símptomes inequívocs d'un gir a la dreta. A Madrid s'erigeix com a representant dels interessos empresarials catalans, i vota en contra de la reducció de la jornada laboral. A Catalunya defensa la rebaixa fiscal i medicina contra les receptes de l'esquerra.

Ara toca recuperar la confiança dels empresaris, dinamitat durant els turbulents anys del Procés. Artur Mas sembla la persona més indicada, ja que representa els sectors partidaris de superar el Procés.

Tot això coincideix també amb un qüestionament cada vegada més gran de Carles Puigdemont, especialment entre sectors convergents. Artur Mas juga també un paper clau en l'intent d'arrossegar l'expresident a posicions més centristes. La seva relació ha passat per molts alts i baixos, però sembla que Puigdemont necessita cada vegada més l'exlíder de CiU.