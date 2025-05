Salvador Illa s'immola amb Carles Puigdemont per salvar Pedro Sánchez

Les eleccions catalanes de fa un any es van presentar com una batalla entre Salvador Illa i Carles Puigdemont. De fet, PSC i Junts van ser els partits més votats, encara que van ser els socialistes els qui finalment es van endur el gat a l'aigua.

La guerra continua ara amb el PSC al govern i Junts a l'oposició. Però l'estratègia d'Illa es veu subordinada als designis de la Moncloa, i això afecta la seva relació amb Puigdemont.

Precisament amb motiu de l'aniversari de les eleccions catalanes, Salvador Illa ha donat una entrevista al Cafè d’Idees de Gemma Nierga, a TVE. El President de la Generalitat ha mostrat la seva voluntat d'anar a veure Carles Puigdemont. Un gest que pot enfadar bona part del seu electorat i dinamitar la seva estratègia de competència amb Junts.

Les relacions entre Junts i el PSOE no travessen el millor moment. Davant la possibilitat que l'amnistia s'allargui, Pedro Sánchez veu cada cop més inevitable cedir davant una de les principals exigències de Junts. Anar a veure Carles Puigdemont per reconèixer el conflicte català.

Illa estén la mà a Puigdemont

Salvador Illa ha dit davant Gemma Nierga que el conflicte català existeix” i que “estem intentant resoldre'l”. Al mateix temps ha reivindicat el "respecte a les institucions". Però ha evitat dir que Carles Puigdemont va jugar amb les institucions, quan va deixar els Mossos als peus dels cavalls amb la seva fugida.

A més, ha mostrat "màxim respecte" a Carles Puigdemont "com a expresident, com a diputat i com a líder de Junts". Ha anunciat que "buscarem el moment per veure'ns". Ha impedit donar més pistes, dient que "quan arribi el moment ho sabran".

És la primera vegada que Salvador Illa es mostra tan taxatiu en aquest assumpte. Té a veure clarament amb l'estratègia de la Moncloa de fer gestos cap a Junts per reconstruir els ponts. Salvador Illa mostra per tant una submissió als designis de Sánchez, i està disposat fins i tot a immolar-se per això.

De fet, el to conciliador cap a Carles Puigdemont contrasta amb la realitat parlamentària. El PSC s'ha allunyat definitivament de Junts per lligar-se a ERC i Comuns, i fins i tot la CUP. Per això sorprèn el to d'Illa cap a Puigdemont.

Objectiu: salvar Pedro Sánchez

Salvador Illa ha estès la mà a Junts per arribar a acords, però "sempre que no posin en risc els acords d'investidura". La qual cosa és un oxímoron, perquè els interessos de Junts són incompatibles amb els d'ERC o els Comuns.

Però a més, el seu gest cap a Carles Puigdemont pot generar-li un conflicte entre les seves files. Entre els votants del PSC hi ha qui no està d'acord ni amb l'amnistia ni amb el blanqueig dels perpetradors del cop de 2017. D'aquí que el seu intent per salvar Pedro Sánchez a tota costa pugui acabar passant-li factura.

Amb ERC en declivi i PP i Vox sense força suficient, està clar que les municipals de 2027 i les catalanes de 2028 tornaran a centrar-se en la guerra PSC-Junts. Salvador Illa necessita salvar Pedro Sánchez, que depèn al seu torn de Puigdemont. Però al mateix temps necessita competir amb Carles Puigdemont, i això genera un conflicte d'interessos.