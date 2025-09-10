Dejan a Pablo Iglesias en evidencia tras matricular a sus hijos en un colegio privado

Pablo Iglesias e Irene Montero han vuelto a situarse en el centro del debate tras conocerse que han matriculado a sus hijos en un colegio privado. La decisión contrasta con los discursos que durante años realizaron contra este tipo de centros. Como era de esperar, los vinculaban con las élites y la famosa “casta”.

El pasado lunes, coincidiendo con el arranque del curso escolar, varios padres fueron testigos de la escena. Irene Montero llevaba a sus hijos al centro, situado en la exclusiva urbanización de Los Peñascales (Las Rozas), y Pablo Iglesias los recogía a la salida. El colegio en cuestión cobra alrededor de 500 euros mensuales por alumno.

El contraste con su discurso

La noticia ha generado sorpresa e indignación por la contradicción con las palabras que Iglesias pronunció en el pasado. En diferentes entrevistas y declaraciones públicas, el exlíder de Podemos sostuvo que "la educación privada no está pensada para que vaya todo el mundo, está pensada para una minoría que se lo puede permitir". Más en particular, la describió como “un mecanismo de segregación social, donde las familias con más recursos se separan del resto”.

Las redes sociales han recuperado también unas polémicas declaraciones de Iglesias en la cadena SER. “Los papás que llevan a sus hijos a colegios privados es porque no quieren que se junten con niños gitanos, ni con hijos de inmigrantes marroquíes ni ecuatorianos, ni con niños de clase obrera”. La incoherencia es maciza y manifiesta.

Críticas y reacciones

Las críticas no se han hecho esperar, y algunas de ellas surgen del propio espacio de Podemos y Sumar. Ramon Espinar lanzaba un duro mensaje en redes. "Vaya faena para la gente decente que queda en Podemos y vive en los barrios, lleva a sus niños a la pública y usa los ambulatorios. Otra más. Cole privado wannabe en la sierra elegido por la candidata de Podemos a derribar al gobierno malmenorista y traidor. Qué bochorno":

Esta situación confirma que a todos los efectos Podemos es un artefacto particular de una familiar que asume las contradicciones de su élite dirigente. Más en particular, refleja la estrategia de Podemos, que consiste en mantener la fidelidad de un grupo electoral reducido. Habrá que esperar a las próximas elecciones para ver el coste de esta decisión, que casi con toda seguridad será ninguno.