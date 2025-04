Deixen en evidència Jordi Turull després d'insultar un exconseller de Puigdemont

Les últimes enquestes han disparat els nervis a Junts, el partit que més suports està perdent des de les últimes eleccions catalanes. El projecte de Carles Puigdemont per convertir Junts en un moviment paraigua de l'independentisme està naufragant. Davant el bany de realitat, els seus dirigents estan començant a perdre els papers.

L'últim a fer-ho ha estat el secretari general del partit, Jordi Turull, que s'ha mofat del nom d'un exconseller del govern de Carles Puigdemont, i l'ha anomenat “babosa”. L'exconseller en qüestió és Santi Vila. I tot per dir en una entrevista que prefereix una Catalunya governada per Illa que per Puigdemont.

Sorprèn que la pèrdua de les formes provingui precisament de Jordi Turull, exemple sempre de mesura i representant del sector més diplomàtic de Junts. La qual cosa evidencia encara més el nerviosisme que s'ha apoderat de l'entorn de Puigdemont. Una altra amiga de l'expresident, Carles Puigdemont, va dir en relació a Santi Vila que li fa “ganes de vomitar”.

Deixen en evidència Jordi Turull

Jordi Turull es va referir a l'exconseller d'Empresa com Santiago (i no Santi), en un clar intent de dir que és espanyol i no català. Però va anar més enllà, demanant al govern del PSC que li doni un càrrec “i no hagi d'arrossegar-se com una babosa”. Unes declaracions impròpies d'un secretari general, però que casen amb el moment actual de creuament d'insults i acusacions entre processistes.

El dirigent juntaire ha rebut tot tipus de respostes que demostren la seva debilitat actual. Entre elles destaca la del periodista Andreu Pujol, que treu els colors a Turull i evidencia les contradiccions de Junts.

El periodista recorda que Junts va mantenir a Santi Vila en el govern de l'1-O fins a l'últim moment “dient coses molt similars a les d'ara”. Una estratègia calculada, segons Andreu, perquè “era la forma de tenir un ou a cada cistella i practicar l'art de la puta i la ramoneta”. A més, considera “groller” per part de Turull “sortir ara” a insultar Vila i a mofar-se del seu nom.

Altres usuaris de X diuen que “el problema de l'independentisme no és d'ideologia sinó que està ple de males persones”. Junts es va queixar amargament dels insults de Gabriel Rufián als seus diputats, als quals va anomenar "rates". Però ara paguen amb la mateixa moneda a Vila només per expressar la seva opinió.

A més, li recorden a Turull que és el menys indicat per criticar algú per arrossegar-se per un càrrec. L'ara secretari general de Junts porta des de 1987 vivint de la política.