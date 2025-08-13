Deixen en evidència un diputat de Junts després de criticar el suport d’ERC a Illa
Francesc de Dalmases s'ha endut una bona esbroncada a les xarxes socials
Fa temps que ERC s'ha convertit en el blanc fàcil de l'independentisme radical. A Junts ho saben, i en la seva guerra particular amb els republicans no deixen mai passar l'ocasió de criticar-los. Tot i que de vegades, la seva impulsivitat els fa quedar en evidència.
A Junts continuen defensant que el seu pacte de govern amb el PSOE és conjuntural, i que ells continuen sent els representants de l'independentisme unilateralista i la confrontació amb l'Estat. Però les bases independentistes no ho veuen així. Per a una part cada cop més gran, Junts forma part juntament amb ERC de la “traïció” processista.
Un exemple és l'últim tuit que ha fet Francesc Dalmases, destacat diputat de Junts, criticant ERC per haver fet president Salvador Illa. Les respostes han deixat en evidència el diputat i el seu partit, que continua sostenint Pedro Sánchez a la Moncloa.
Francesc de Dalmases carrega contra ERC
Dalmases sembla referir-se a la proposta del sector crític d'ERC de fer un referèndum intern per votar sobre l'acord d'investidura. L'objectiu dels crítics, agrupats en el Col·lectiu 1 d'Octubre, és forçar la ruptura d'Esquerra amb el Govern del PSC.
“Tu que dius voler la independència, encara penses que fer president Illa és la millor opció per a Catalunya? Si la teva resposta és ‘No’, actua en conseqüència”. És el missatge que ha deixat Francesc de Dalmases, sembla que adreçat als militants d'ERC.
El diputat fa una crida a “situar la independència al centre de les nostres accions polítiques”, i apel·la al “dret a exigir que els vots independentistes no siguin traïts”. Clama contra els “partidismes” i l’“autonomisme”.
“El primer pas”, segons Dalmases, és “posar fi” al govern del PSC: “ja n'hi ha prou d'insultar els votants independentistes dient que el govern d'Illa era i és l'únic futur possible per a Catalunya”, afirma. A més, el diputat de Junts proposa un “acord polític” per a un “nou futur” que situï “la independència al centre”.
Demana als independentistes que “no treballin” per la independència que “no molestin” i “ho diguin alt i clar per saber que no podem comptar amb tu”. Davant d'això, contraposa un independentisme “valent, desacomplexat, savi i determinat, sense por i que digui prou”. I insisteix que això passa per trencar amb el govern socialista a Catalunya.
Dalmases acaba amb un advertiment: “L'independentisme acabarà passant comptes com ho ha fet sempre allà on és més fort, a les urnes. I no perdonarà a qui ha fet possible aquesta espanyolització constant i vehement dels socialistes a la Generalitat”.
Respostes demolidores
És evident que el tuit de Dalmases és pretesament unidireccional, contra ERC, i que amaga una flagrant contradicció: el seu partit, Junts, està sostenint el Gobierno de Pedro Sánchez que és qui orienta el Govern de Salvador Illa.
“Comença per demanar que caigui el Gobierno espanyol, que és condició per fer caure Salvador Illa”, apunta un comentari. “ERC i Junts feu el mateix, uns a Catalunya i els altres a Madrid”, diu un altre. “Vosaltres vau investir Sánchez a canvi de res”, li retreu un altre, “independència amb vosaltres?, no ho crec”.
Però a més, l'acusen d'hipocresia per cridar a la unitat independentista mentre el seu partit fa cordons sanitaris. També li recorden que no han fet res com a oposició. El següent missatge resumeix el rapapolvo que s'ha endut Dalmases amb el seu tuit:
"Podem començar per enviar a l'atur tots aquells polítics que encara continuen cobrant i que són qui ens van enviar a casa abans de rendir-se. Després, abandonar tots els pactes amb el PSC, però tots. Llavors potser tindreu una mica de credibilitat"
