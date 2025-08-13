Dejan en evidencia a un diputado de Junts tras criticar el apoyo de ERC a Illa

Hace tiempo que ERC se ha convertido en el blanco fácil del independentismo radical. En Junts lo saben, y en su guerra particular con los republicanos no dejan pasar nunca la ocasión de criticarles. Aunque a veces, su impulsividad les hace quedar en evidencia.

En Junts siguen defendiendo que su pacto de gobierno con el PSOE es coyuntural, y que ellos siguen siendo los representantes del independentismo unilateralista y la confrontación con el Estado. Pero las bases independentistas no lo ven así. Para una parte cada vez mayor, Junts forma parte junto a ERC de la “traición” procesista.

Un ejemplo es el último tuit que ha hecho Francesc Dalmases, destacado diputado de Junts, criticando a ERC por haber hecho presidente a Salvador Illa. Las repuestas han dejado en evidencia al diputado y a su partido, que sigue sosteniendo a Pedro Sánchez en la Moncloa.

Francesc de Dalmases arremete contra ERC

Dalmases parece referirse a la propuesta del sector crítico de ERC de hacer un referéndum interno para votar sobre el acuerdo de investidura. El objetivo de los críticos, agrupados en el Col·lectiu 1 d'Octubre, es forzar la ruptura de Esquerra con el Govern del PSC.

“Tú que dices querer la independencia, ¿aún piensas que hace presidente a Illa es la mejor opción para Cataluña? Si tu respuesta es ‘No’, actúa en consecuencia”. Es el mensaje que ha dejado Francesc de Dalmases, parece que dirigido a los militantes de ERC.

El diputado llama a “situar la independencia en el centro de nuestras acciones políticas”, y apela al “derecho a exigir que los votos independentistas no sean traicionados”. Clama contra los “partidismos” y el “autonomismo”.

“El primer paso”, según Dalmases, es “poner fin” al gobierno del PSC: “ya basta de insultar a los votantes independentistas diciendo que el gobierno de Illa era y es el único futuro posible para Cataluña”, afirma. Además, el diputado de Junts propone un “acuerdo político” para un “nuevo futuro” que sitúe “la independencia en el centro”.

Pide a los independentista que “no trabajan” por la independencia que “no molesten” y “lo digan alto y claro para saber que no podemos contar contigo”. Frente a ello, contrapone un independentismo “valiente, desacomplejado, sabio y determinado, sin miedo y que diga basta”. E insiste en que esto pasa por romper con el gobierno socialista en Cataluña.

Dalmases acaba con una advertencia: “El independentismo acabará pasando cuentas como lo ha hecho siempre allí donde es más fuerte, en las urnas. Y no perdonará a quien ha hecho posible esta españolización constante y vehemente de los socialistas en la Generalitat”.

Respuestas demoledoras

Es evidente que el tuit de Dalmases es pretendidamente unidireccional, contra ERC, y que encierra una flagrante contradicción: su partido, Junts, está sosteniendo al Gobierno de Pedro Sánchez que es quien orienta al Govern de Salvador Illa.

“Empieza por pedir que caiga el Gobierno español, que es condición para hacer caer a Salvador Illa”, apunta un comentario. “ERC y Junts estáis haciendo lo mismo, unos en Cataluña y otros en Madrid”, dice otro. “Vosotros investisteis a Sánchez a cambio de nada”, le reprocha otro, “¿independencia con vosotros?, no creo”.

Pero además, le acusan de hipocresía por llamar a la unidad independentista mientras su partido hace cordones sanitarios. También le recuerdan que no han hecho nada como oposición. El siguiente mensaje resume el rapapolvo que se ha llevado Dalmases con su tuit:

"Podemos empezar por mandar al paro a todos aquellos políticos que aún siguen cobrando y que son quienes nos enviaron a casa antes de rendirse. Después, abandonar todos los pactos con el PSC, pero todos. Luego a lo mejor tenéis algo de credibilidad".