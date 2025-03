Deixen en evidència la CUP de Girona per la seva última publicació a X

El context actual de creixement de la nova dreta està accentuant les contradiccions de l'esquerra a marxes forçades. Un exemple ha estat la suposada desbandada de X per la campanya contra Elon Musk. Molts segueixen a la xarxa social, alguns d'ells fins i tot pagant pel servei exclusiu premium.

L'últim tuit de la CUP a la xarxa social propietat d'Elon Musk ha tornat a posar en evidència aquesta contradicció. Han estat els propis internautes qui ho han manifestat.

La marca de la CUP a Girona, Guanyem Girona, ha utilitzat la xarxa social X per promocionar l'inici de les obres de construcció de pisos per a joves. Pau Vila, president de l'Institut Ostrom, ha assenyalat la gran contradicció dels cupaires. Es tracta d'un tuit patrocinat, és a dir, una publicació pagada per augmentar el seu abast i interacció a Twitter.

“Vaja, tants escarafalls amb Elon Musk”, ha tuitejat Pau Vila.

A més, s'ha referit als "quinze anys" sense inversió en habitatge en sòl municipal a Girona. "És coherent amb el relat que això no és un problema d'oferta sinó dels especuladors i el capitalisme?", ha qüestionat l'enginyer i economista català.

L'esquerra, X i Elon Musk

La CUP cau en la mateixa contradicció que altres líders polítics catalans que van criticar Elon Musk però segueixen a X i fins i tot pagant una subscripció. Com Gabriel Rufián o Carles Puigdemont, que tenen aquesta xarxa social com a principal canal de comunicació.

Altres líders polítics i institucions van anunciar que abandonaven X després de les polèmiques que van envoltar Musk. Alguns d'ells han marxat però sense tancar el compte per no perdre els seus seguidors. Altres, com l'ajuntament de Barcelona, han estat criticats per prescindir d'un canal de comunicació clau per informar els ciutadans.

Això ha fet que molts acusin l'esquerra i els antitrumpistes d'hipòcrites. La CUP ha estat l'última en quedar en evidència amb aquest tuit patrocinat. Una més de les contradiccions que últimament estan perseguint l'esquerra.

Els retreuen que malgrat la gesticulació i el relat acaben servint-se de les mateixes eines que els seus rivals per competir en el mateix terreny i guanyar visibilitat.